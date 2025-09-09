قازاقستان مەن پاكىستان تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد دوللارعا جەتكىزبەك
يسلاماباد. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ پاكىستانداعى رەسمي ساپارىندا ەلدەگى ءىرى كومپانيالاردىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. اسىرەسە تاراپتار ساۋدا، لوگيستيكا، قارجى، IT، اۋىلشارۋاشىلىعى، ازىق-تۇلىك سالالارىنا باسا كوڭىل ءبولىپ وتىر.
ماسەلەن، قازاقستاندىق تاراپ كەزدەسۋ وتكىزگەن ءۇش ءىرى كومپانيانىڭ ەكەۋى (National Logistics Corporation, TCS Logistics) لوگيستيكامەن اينالىسادى.
جىل باسىنان بەرى قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 2,5 ەسەگە ءوسىپ، 86 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتكەن. قازىر قازاقستاننان پاكىستانعا كوكونىستەر، بۇرشاق تۇقىمداستار، پياز، سارىمساق، سۇلى، قاراقۇمىق، تارى جانە باسقا ءداندى داقىلدار، قارا مەتالل بۇيىمدارى ەكسپورتتالادى. ال پاكىستاننان - سيترۋس جەمىستەرى، دارىلىك زاتتار، ەرلەر مەن ايەلدەر كيىمى، ازىق-تۇلىكتەر، كارتوپ جەتكىزىلەدى.
ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد دوللاردان دا اسىرۋعا الەۋەتىمىز بار دەيدى قوس تاراپ.
- ءبىزدىڭ نەگىزگى ماقساتىمىز - تاۋار اينالىمىن 1 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ. ساۋداداعى باستى ماسەلە - كولىك جولدارى مەن دالىزدەر ەكەنى بەلگىلى. قازاقستان قازىرگى تاڭدا ءىرى ترانسپورتتىق لوگيستيكالىق حاب بولىپ، تەك قازاقستانعا ەمەس، كورشىلەس ەلدەرگە دە تاۋار تاسۋعا مۇمكىنشىلىك بەرەدى. مىسالى TCS Logistics اۋعانستان ارقىلى وزبەكستانعا تاۋار اكەلەدى. ونى سارى اعاشتا پويىزعا تيەپ اكەتە الامىز. اسىرەسە ماۋسىم ارالىق كەزدە ەرتە پىسەتىن كارتوپتى، جەمىس-جيدەكتى، باسقا دا ازىق-تۇلىك تۇرلەرىن پاكىستاننان الىپ وتىرمىز. پاكىستاندىق سەرىكتەستەرگە الماتىدا ساۋدا-كوتەرمە ورتالىعىن اشۋدى ۇسىندىق. اتاپ وتكەنىمدەي، قازاقستان - پاكىستان ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىك. ولار تەك بىزگە ەمەس، قىتايعا، رەسەيگە، ە ا ە و ەلدەرىنە تاۋار جەتكىزە الادى. ال پاكىستان بىزگە «وڭتۇستىك-سولتۇستىك ءدالىزى» جوباسىن ەنگىزۋدە سەرىكتەس بولماق، - دەدى ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ اگەنتتىككە بەرگەن سۇحباتىندا.
پاكىستاندىق كاسىپكەرلەر دە قازاقستاننىڭ ورتالىق ازياعا، رەسەيگە، ەۋروپاعا جانە قىتايعا جول اشاتىن ماڭىزدى قاقپا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءوز كەزەگىندە پاكىستان افريكامەن، تاياۋ شىعىس پەن وڭتۇستىك- شىعىس ازيامەن جەر ءۇستى ساۋداسىنا جول اشادى.
- قازاقستان مەن پاكىستاننىڭ بولاشاقتا بيزنەستى دامىتۋدا ۇلكەن مۇمكىندىكتەرى بار. دۇنيەجۇزىندەگى گەوساياسي وزگەرىستەر مەن ساۋدا ۇلگىلەرىنىڭ الماسۋى بيزنەستەر ءۇشىن، اسىرەسە مەنىڭ جۇمىس ىستەيتىن لوگيستيكا سالاسىندا جاڭا ساۋدا جولدارىن، جاڭا سەرىكتەستىكتەردى ورناتۋعا ۇلكەن مۇمكىندىك تۋعىزىپ وتىر. قازاقستان مەن پاكىستان ەكونوميكاسى بارلىق سالادا ءبىر-ءبىرىن تولىقتىرادى. مىسالى اۋىل شارۋاشىلىعىندا سىزدەردىڭ جەرلەرىڭىز كەڭ بولعانىمەن، ەگىس ماۋسىمى قىسقا، سوندىقتان اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىڭىزدىڭ كولەمى ازداۋ. ال پاكىستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرى الدەقايدا مول. ءبىز كوپتەگەن پاكىستاندىق جەمىس-جيدەكتەر مەن كوكونىستەردى سىزدەردىڭ نارىقتارىڭىزعا جەتكىزە الامىز، بۇل سىزدەردىڭ سۋپەرماركەتتەرىڭىزدى، جەمىس-كوكونىس دۇكەندەرىڭىزدى مول ونىممەن تولىقتىرادى، - دەدى TCS Logistic كومپانياسىنىڭ باسشىسى ح. اۆان.
قازاقستاندىق دەلەگاتسيا كەزدەسكەن ءىرى پاكىستاندىق كورپوراتسيا Fauji Foundation - ەنەرگەتيكا، مۇناي گاز تىڭايتقىشتار بويىنشا 29 ەنشىلەس كومپانيانىڭ يەسى. ولار قازاقستانعا 1,1 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
- ءبىز ەلدەگى ەڭ ءىرى بيزنەس-كونگلومەراتتاردىڭ ءبىرىمىز، بۇگىن ءوزىمىزدىڭ الۋان ءتۇرلى باعىتتارىمىزدى قازاقستان باسشىلىعىنا تانىستىردىق، قازاقستان كومپانيالارىمەن ىنتىماقتاسا الاتىن ناقتى سالالاردى انىقتادىق. ماسەلەن مۇناي جانە گاز، تىڭايتقىش ءوندىرۋ بويىنشا كومپانيالارىمىز ىنتىماقتاستىقتى باستاپ كەتكەن. جاقىندا بىزدەگى Askari Bank بيزنەس تولەمدەرى ءۇشىن قازاقستاندىق بانكپەن سەرىكتەستىك ورناتۋدى كوزدەپ وتىر. قازاقستاندىق دەلەگاتسيا سۇحباتقا وتە اشىق بولدى، ءبىز بۇگىن ازىق-تۇلىك، ماينينگ، سيفرلاندىرۋ، ارىپتەستىكتى جاقسارتۋ بويىنشا پىكىر الماستىق، - دەيدى Fauji Foundation اكىمشىلىگىنىڭ كوميتەت حاتشىسى يرفان حان.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا پاكىستاندىق كاپيتالدىڭ قاتىسۋىمەن 240-تان استام كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. الماتىدا پاكىستاننىڭ ساۋدا وكىلدىگى ورنالاسقان.
ەسكە سالا كەتسەك، ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى مۇرات نۇرتىلەۋ پاكىستان استاناسى يسلاماباد قالاسىنا رەسمي ساپارمەن باردى. بۇل ساپاردا قازاقستان ءمينيسترىنىڭ پاكىستاننىڭ پرەزيدەنتى اسيف الي زارداريمەن، پرەمەر-ءمينيسترى-شاحباز شاريفپەن، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى - مۇحامماد ىسقاق دارمەن كەزدەسۋى جوسپارلانعان.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى