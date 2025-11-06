قازاقستان مەن ا ق ش سانكسيالىق ساياساتتىڭ جاناما اسەرلەرىن ازايتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - بۇگىن ۆاشينگتون قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ شەتەلدىك اكتيۆتەردى باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ (Office of Foreign Assets Control, OFAC) ديرەكتورى برەدلي سميتپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار ا ق ش- تىڭ سانكسيالىق ساياساتىنىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا ىقپال ەتەتىن جاناما اسەرلەرىن ازايتۋ جانە قولدانىستاعى شەكتەۋلەر جاعدايىندا ارىپتەستىك ءوزارا ءىس-قيمىلدى ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
تاراپتار ءوزارا قۇرمەت پەن سەنىمگە نەگىزدەلگەن اشىق جانە پراگماتيكالىق ديالوگتى جالعاستىرۋعا مۇددەلى ەكەندەرىن اتاپ ءوتىپ، كەڭەستەردى تۇراقتى وتكىزۋگە ۋاعدالاستى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن ا ق ش اسا ماڭىزدى مينەرالدار تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان ەدى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى مارك رۋبيومەن جانە دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ باسقا دا وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن ەدى.