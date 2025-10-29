قازاقستان مەن ا ق ش ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دايىن
استانا. KAZINFORM - ق ر پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن جانە ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىمەن ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتىپ، بۇل كەزدەسۋ ەكىجاقتى قاتىناستاردىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق الەۋەتىن ودان ءارى اشا ءتۇسۋ ءۇشىن ماڭىزدى قادام بولاتىنىن ايتتى.
قازاقستان ۇكىمەتى شەتەلدىك، سونىڭ ىشىندە امەريكالىق بيزنەس ءۇشىن دە قولايلى جاعدايلار جاساۋعا باعىتتالعان جۇيەلى شارالاردى جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى.
ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، 1993 -جىلدان بەرى ا ق ش- تان تىكەلەي ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى اعىنى شامامەن $61,2 ميلليارد بولدى، بۇل قازاقستانداعى تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالاردىڭ (ت ش ي) جالپى كولەمىنىڭ %13- ىنان اسادى. سوڭعى بەس جىلدا ءوزارا ساۋدا كولەمى ەكى ەسەگە ارتىپ، $4,2 ميللياردقا جەتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قاتىسۋشىلار ساۋدا بايلانىستارى مەن ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. ونەركاسىپتە، سيفرلىق، ەنەرگەتيكالىق، اۋىل شارۋاشىلىعى، كولىك-لوگيستيكالىق، سۋ جانە تاعى دا باسقا سالالاردا ءوزارا ءىس-قيمىلدى تەرەڭدەتۋ جونىندەگى شارالار قارالدى.
ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ، ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ، كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆتار بايانداما جاسادى.
كولىك-ترانزيت سالاسىنداعى جاڭا ءتۇيىسۋ نۇكتەلەرىنە نازار اۋدارىلدى.
ەنەرگەتيكا سەكتورىندا بىرلەسكەن جوبالار شەڭبەرىندە وزىق تەحنولوگيالاردى جاڭعىرتۋ مەن ەنگىزۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى.
ا و ك سالاسىنداعى ارىپتەستىك ماڭىزدى باعىت بولىپ سانالادى. قازاقستان الەمدەگى استىق پەن ۇندى ەڭ ءىرى ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ وندىعىنا كىرەدى. وسى رەتتە استىقتى تەرەڭ وڭدەي وتىرىپ، ودان ءارى ا ق ش، ە و، قىتاي جانە ءۇندىستان نارىقتارىنا ەكسپورتتاۋ بويىنشا بىرلەسكەن جوبالار تالقىلاندى.
سيفرلىق يندۋستريا جانە ج ي تەحنولوگيالارى سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى تەرەڭدەتۋ باسىم باعىت بولىپ ايقىندالدى. وعان ايماقتاعى باستى الاڭ رەتىندە Alem.AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى الىنىپ وتىر. ول Apple ،Google جانە تاعى دا باسقا الپاۋىتتاردىڭ قوسا العاندا الەمدەگى جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ باسىن بىرىكتىرەدى.
ەلىمىزدىڭ سيفرلىق ەكوجۇيەسىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتى - Astana Hub، وندا بۇگىندە 1700-دەن استام كومپانيا جۇمىس ىستەپ جاتىر. كاليفورنيا شتاتىندا (ا ق ش) قازاقستان Silk Road يننوۆاتسيالىق ورتالىعىن اشتى. ا ق ش- تىڭ جەتەكشى كومپانيالارىمەن جانە جوعارى وقۋ ورىندارىمەن بىرلەسە وتىرىپ ق ر مەن ا ق ش اراسىنداعى تەحنولوگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتاتىن اكسەلەراتسيالىق باعدارلامالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا قاتىسۋشىلار بارلىق پەرسپەكتيۆالى باعىت بويىنشا ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن جانە ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى كريستوفەر لانداۋمەن كەزدەستى.