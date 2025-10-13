قازاقستان مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتپاق
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا دەنساۋلىق ساقتاۋ، تۇراقتى دامۋ جانە مەديتسينالىق تۋريزم ماسەلەلەرىنە ارنالعان فورۋم ءوتتى. بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
مەديتسينالىق تۋريزم - ەلىمىزدەگى ەڭ الەۋەتتى باعىتتاردىڭ ءبىرى. ءىس-شاراعا مەملەكەتتىك ورگاندار، حالىقارالىق ۇيىمدار، مەديتسينالىق ورتالىقتار، ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى، ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار جانە 30-عا جۋىق ەلشىلىكتىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
- قازاقستان مەديتسينالىق جانە ساۋىقتىرۋ تۋريزمىنىڭ وڭىرلىك ورتالىعىنا اينالۋعا بار جاعداي جاسالعان. ول ءۇشىن شەتەلدىك پاتسيەنتتەرگە قىزمەت كورسەتۋدىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتتارىن ەنگىزۋ، كلينيكالار مەن تۋروپەراتورلار اراسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتۋ جانە ەلىمىزدى ەمدەلۋ مەن وڭالتۋداعى سەنىمدى باعىت رەتىندە تانىتۋ قاجەت، - دەدى ق ر تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ جيىننىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا.
مينيستر 2023 -جىلى استانادا ەم العان شەتەلدىك پاتسيەنتتەر سانى 2022 -جىلمەن سالىستىرعاندا ءتورت ەسە، ال 2024 -جىلى تاعى ەكى ەسە ارتقانىن اتاپ ءوتتى. بۇل - وتاندىق مەديتسينا مەن كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىنا دەگەن قىزىعۋشىلىق ارتىپ كەلە جاتقانىن دالەلدەيدى.
- بىرنەشە جىل بۇرىن ءبىز ەلىمىزدەگى مەديتسينالىق تۋريزمنىڭ الەۋەتىن تالقىلايتىنبىز. قازىر سول الەۋەت شىندىققا اينالدى دەپ سەنىممەن ايتۋعا بولادى. كەيىنگى بەس جىلدا تۋريستەر اعىنى بەس ەسەدەن استام ءوستى، سونىڭ ىشىندە مەديتسينالىق تۋريزم دە ايتارلىقتاي ارتتى. قازاقستان الەم كارتاسىندا مەديتسينالىق تۋريزمنىڭ جاڭا ورتالىعىنا اينالىپ كەلەدى. اسىرەسە قىتايدان (24 ەسە)، ءۇندىستاننان (40 ەسە) جانە تۇركيادان (3 ەسە) كەلەتىن تۋريستەر تاراپىنان قىزىعۋشىلىق ەرەكشە. ەلىمىز قولجەتىمدى باعاداعى جوعارى ساپالى مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتەتىن مەملەكەت رەتىندە بەدەلىن نىعايتىپ كەلەدى، - دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا فورۋمنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا.
مەديتسينالىق تۋريزمدى دامىتۋ جانە سالالار اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋ ماقساتىندا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اراسىندا ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
فورۋم اياسىندا سالاماتتى قالالىق ورتانى قالىپتاستىرۋ، بۇقارالىق سپورت پەن سالاماتتى ءومىر سالتىن دامىتۋ، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ باستامالارىنا ارنالعان تاقىرىپتىق سەسسيالار ءوتتى. جيىنعا قاتىسۋشىلار «قازاقستاننىڭ سالاماتتى قالالارى» جەلىسىن قۇرۋ باستاماسىنا ەرەكشە نازار اۋداردى.
فورۋم سوڭىندا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ پەن دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا وتاندىق مەديتسينانىڭ يننوۆاتسيالىق جەتىستىكتەرى مەن تەحنولوگيالارى ۇسىنىلعان ءىرى مەديتسينالىق ورتالىقتار مەن ۇيىمداردىڭ كورمەسىن تاماشالادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان الەمدىك مەديتسينانىڭ جاڭا تارتىلىس ورتالىعىنا اينالىپ كەلە جاتقانىن جازعان ەدىك.