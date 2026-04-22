قازاقستان ۇلتتىق قوردان تولىق باس تارتپايدى - قارجى مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق قوردان بولىنەتىن ترانسفەرتتەردەن تولىق باس تارتۋدى ازىرگە جوسپارلاپ وتىرعان جوق. بۇل تۋرالى ءماجىلىس كۋلۋارىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىل رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىسى ايتارلىقتاي وسكەن. اتاپ ايتقاندا، ءبىرىنشى توقسان قورىتىندىسى بويىنشا تۇسىمدەر وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 131,6 پايىز بولدى.
- وتكەن جىلى وسى كەزەڭدە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە شامامەن 3,1 تريلليون تەڭگە تۇسسە، بيىل بۇل كورسەتكىش 4,076 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. ياعني شامامەن 1 تريلليون تەڭگەگە ارتىق، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
سونىمەن قاتار ول بۇل ءوسىم وتكەن جىلمەن سالىستىرمالى كورسەتكىش ەكەنىن، ال جالپى العاندا بيۋدجەت جوسپارى تولىق ورىندالعانىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى جىلى جوسپارلار اۋقىمدى. سوندىقتان قانداي دا ءبىر قايتا ءبولۋ نەمەسە مەحانيزمدەردى وزگەرتۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتقان جوق. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، بيىل ءبىز نىسانالى ترانسفەرتتەردەن باس تارتتىق. قازىر تەك ۇلتتىق قوردان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت ساقتالدى، - دەدى ول.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، الداعى ۋاقىتتا سالىق بازاسى نىعايعان جاعدايدا ۇلتتىق قورعا تاۋەلدىلىكتى بىرتىندەپ ازايتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلادى.
- بىزدە بيۋدجەت تاپشىلىعى بار. سول تاپشىلىقتى جابۋ ءۇشىن ءتۇرلى قارجىلاندىرۋ كوزدەرى پايدالانىلادى، - دەپ تۇيىندەدى ەرجار ءبىرجانوۆ.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىندەگىلەر تاياۋ شىعىستاعى احۋالعا بايلانىستى مۇناي باعاسىنىڭ قىمباتتاۋى ۇلتتىق قوردان بيۋدجەتكە الىناتىن ترانسفەرت كولەمىنە قالاي اسەر ەتەتىنىن ايتقان ەدى.