قازاقستان جانە ماجارستان پرەزيدەنتتەرى Alem.AI جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك Alem.AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاپ كوردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
يننوۆاتسيالىق كەڭىستىك ەلىمىزدەگى زاماناۋي تەحنولوگيالاردى دامىتۋعا، دارىندى جاستاردى قولداۋعا، AI جانە ІТ سەكتورداعى پەرسپەكتيۆتى جوبالاردى ىلگەرىلەتۋگە ارنالعان. بۇل ەكونوميكاداعى سيفرلىق سالانى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى.
Alem.AI قازاقستاننىڭ عانا ەمەس، باسقا دا ەلدەردىڭ ماماندارىن شوعىرلاندىراتىن ورتالىق بولماق. بىرەگەي جوبا عىلىم، ونەركاسىپ، كرەاتيۆتى يندۋستريا مەن مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سەكىلدى سالالارداعى تەحنولوگيانى دامىتۋدى كوزدەيدى.
ورتالىق ۇلتتىق ج ي ەكوجۇيەسىن قۇرۋعا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا، ستارتاپتار مەن زەرتتەۋ قىزمەتتەرىن ىنتالاندىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى.
سونداي-اق وتاندىق ج ي شەشىمدەردىڭ ەكسپورتىن 2029 -جىلعا قاراي 5 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جاڭا تەحنولوگيانىڭ پايدا بولۋىنا جانە ەكونوميكالىق وسىمگە ىقپال ەتىپ، استانانى ورتالىق ازياداعى ج ي بويىنشا جەتەكشى قالاعا اينالدىرادى.
جوبا اياسىندا جىلىنا ءتۇرلى سالادا كوزگە تۇسكەن 10 مىڭ دارىندى جاستى قولداۋ، 1 مىڭعا جۋىق ماماندى وقىتۋ، 100-گە تارتا ستارتاپتى ىسكە قوسۋ، 10 شاقتى عىلىمي زەرتتەۋدى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان.
حالىقارالىق ورتالىق Tomorrow School جاساندى ينتەللەكت مەكتەبى، TUMO كرەاتيۆتى تەحنولوگيالار ورتالىعى، ستارتاپ-كامپۋس، عىلىمي-زەرتتەۋ زەرتحانالارى جانە GovTech شەشىمدەرىن ازىرلەۋگە ارنالعان AI-driven Government ايماعى سەكىلدى قوعامدىق كەڭىستىكتەردى بىرىكتىرەدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان مەن ماجارستان حالىقارالىق دەڭگەيدە بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە كەلىسكەنىن جازعان ەدىك.