    20:29, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان جانە ماجارستان پرەزيدەنتتەرى Alem.AI جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماجارستان پرەزيدەنتى تاماش شۋيوك Alem.AI حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىن ارالاپ كوردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Alem.AI
    Фото: Ақорда

    يننوۆاتسيالىق كەڭىستىك ەلىمىزدەگى زاماناۋي تەحنولوگيالاردى دامىتۋعا، دارىندى جاستاردى قولداۋعا، AI جانە ІТ سەكتورداعى پەرسپەكتيۆتى جوبالاردى ىلگەرىلەتۋگە ارنالعان. بۇل ەكونوميكاداعى سيفرلىق سالانى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى.

    Alem.AI
    Фото: Ақорда

    Alem.AI قازاقستاننىڭ عانا ەمەس، باسقا دا ەلدەردىڭ ماماندارىن شوعىرلاندىراتىن ورتالىق بولماق. بىرەگەي جوبا عىلىم، ونەركاسىپ، كرەاتيۆتى يندۋستريا مەن مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سەكىلدى سالالارداعى تەحنولوگيانى دامىتۋدى كوزدەيدى.

    ورتالىق ۇلتتىق ج ي ەكوجۇيەسىن قۇرۋعا، ينۆەستيتسيا تارتۋعا، ستارتاپتار مەن زەرتتەۋ قىزمەتتەرىن ىنتالاندىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى.

    سونداي-اق وتاندىق ج ي شەشىمدەردىڭ ەكسپورتىن 2029 -جىلعا قاراي 5 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جاڭا تەحنولوگيانىڭ پايدا بولۋىنا جانە ەكونوميكالىق وسىمگە ىقپال ەتىپ، استانانى ورتالىق ازياداعى ج ي بويىنشا جەتەكشى قالاعا اينالدىرادى.

    جوبا اياسىندا جىلىنا ءتۇرلى سالادا كوزگە تۇسكەن 10 مىڭ دارىندى جاستى قولداۋ، 1 مىڭعا جۋىق ماماندى وقىتۋ، 100-گە تارتا ستارتاپتى ىسكە قوسۋ، 10 شاقتى عىلىمي زەرتتەۋدى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان.

    حالىقارالىق ورتالىق Tomorrow School جاساندى ينتەللەكت مەكتەبى، TUMO كرەاتيۆتى تەحنولوگيالار ورتالىعى، ستارتاپ-كامپۋس، عىلىمي-زەرتتەۋ زەرتحانالارى جانە GovTech شەشىمدەرىن ازىرلەۋگە ارنالعان AI-driven Government ايماعى سەكىلدى قوعامدىق كەڭىستىكتەردى بىرىكتىرەدى.

    بۇدان بۇرىن قازاقستان مەن ماجارستان حالىقارالىق دەڭگەيدە بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە كەلىسكەنىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
