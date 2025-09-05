ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:46, 05 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ حابىنا اينالىپ كەلەدى

    استانا. قازاقپارات - شەتەلگە شىقپاي-اق ءوز ەلىمدە وزىق ءبىلىم الام دەگەن جاستار ءۇشىن دە مۇمكىندىك مول. سەبەبى قازاقستان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ حابىنا اينالىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى 24kz.

    студент
    Фото: pexels.com

    ەلىمىزدە الەمگە تانىمال ۋنيۆەرسيتەتەردىڭ 40 تان استام فيليالى اشىلدى. بۇل - ەلدەگى ءبىلىم سالاسىنىڭ تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان كورسەتكىش. اتاپ ايتساق، ستراتەگيالىق ارىپتەس اتانعان مەكەمەلەردىڭ ناقتى 22- ءسى ۋنيۆەرسيتەت. قالعانى فرانشيزا، فيليال كونسورتسيۋم سەكىلدى ءتۇرلى تاسىلمەن جۇزەگە اسقان.

    ەلدە ەڭ كوپ ۋنيۆەرسيتەتىن اشقان مەملەكەتتەردىڭ كوشىن ا ق ش، ۇلى بريتانيا، رەسەي باستاپ تۇر. ءارقايسىسىنىڭ 5 وقۋ ورنى بار. ەكىنشى ورىنعا 4 ۋنيۆەرسيتەتى بار قىتاي جايعاسسا، ءۇشىنشى ورىندا وڭتۇستىك كورەيا تۇر. ال تۇركيا، وزبەكستان، پولشا، فرانسيا، يتاليا، ۆەنگريا جانە فينليانديا ەلدەرىنىڭ ازىرگە ءبىر- ءبىر وقۋ ورىندارى جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل فيليالداردىڭ %80- ءى تەحنيكالىق باعىتتا ءبىلىم بەرەدى. قالعانى بيزنەس، كرەاتيۆتى يدۋستريا مەن پەداگوگيكالىق عىلىم بويىنشا مامانداردى دايارلايدى.

    ستۋدەنتتەردىڭ جالپى سانى 6 مىڭنان اسادى. ونىڭ 1364- ءى فيليالداردا وقيدى. 2029 -جىلى شەتەلدەن كەلگەن بۇل ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلاردىڭ سانى 100 مىڭعا، ال ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ سانى 40-قا جەتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.

    24.kz

