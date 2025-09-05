قازاقستان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ حابىنا اينالىپ كەلەدى
استانا. قازاقپارات - شەتەلگە شىقپاي-اق ءوز ەلىمدە وزىق ءبىلىم الام دەگەن جاستار ءۇشىن دە مۇمكىندىك مول. سەبەبى قازاقستان حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ حابىنا اينالىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى 24kz.
ەلىمىزدە الەمگە تانىمال ۋنيۆەرسيتەتەردىڭ 40 تان استام فيليالى اشىلدى. بۇل - ەلدەگى ءبىلىم سالاسىنىڭ تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان كورسەتكىش. اتاپ ايتساق، ستراتەگيالىق ارىپتەس اتانعان مەكەمەلەردىڭ ناقتى 22- ءسى ۋنيۆەرسيتەت. قالعانى فرانشيزا، فيليال كونسورتسيۋم سەكىلدى ءتۇرلى تاسىلمەن جۇزەگە اسقان.
ەلدە ەڭ كوپ ۋنيۆەرسيتەتىن اشقان مەملەكەتتەردىڭ كوشىن ا ق ش، ۇلى بريتانيا، رەسەي باستاپ تۇر. ءارقايسىسىنىڭ 5 وقۋ ورنى بار. ەكىنشى ورىنعا 4 ۋنيۆەرسيتەتى بار قىتاي جايعاسسا، ءۇشىنشى ورىندا وڭتۇستىك كورەيا تۇر. ال تۇركيا، وزبەكستان، پولشا، فرانسيا، يتاليا، ۆەنگريا جانە فينليانديا ەلدەرىنىڭ ازىرگە ءبىر- ءبىر وقۋ ورىندارى جۇمىس ىستەپ تۇر. بۇل فيليالداردىڭ %80- ءى تەحنيكالىق باعىتتا ءبىلىم بەرەدى. قالعانى بيزنەس، كرەاتيۆتى يدۋستريا مەن پەداگوگيكالىق عىلىم بويىنشا مامانداردى دايارلايدى.
ستۋدەنتتەردىڭ جالپى سانى 6 مىڭنان اسادى. ونىڭ 1364- ءى فيليالداردا وقيدى. 2029 -جىلى شەتەلدەن كەلگەن بۇل ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلاردىڭ سانى 100 مىڭعا، ال ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ سانى 40-قا جەتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
24.kz