قازاقستان فرانسۋز EDF كومپانياسىمەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ Electricité de France كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى جانە باس اتقارۋشى ديرەكتورى بەرنار فونتانانى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن EDF اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
- كومپانيا تومەن كومىرتەكتى جانە اتوم ەنەرگەتيكاسى سالاسى بويىنشا الەمدەگى جەتەكشى ۇيىم سانالادى. پرەزيدەنت بىرلەسە جۇمىس ىستەۋگە مول مۇمكىندىك بار ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ەلىمىز فرانسۋز كومپانياسىمەن ءوزارا ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىنە توقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
EDF باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، كومپانيا ورنىقتى جانە زاماناۋي ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىم بويىنشا بايلانىستاردى ودان ءارى جانداندىرۋعا نيەتتى. پرەزيدەنت قازاقستان حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن، سونىڭ ىشىندە EDF كومپانياسىمەن اشىق جانە تەڭ دارەجەلى قاعيداتتارعا ساي ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
كەزدەسۋدە ۋران جەتكىزۋ بويىنشا ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ە ق ى ۇ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسىنىڭ ءتوراعاسى پەرە جوان پونسپەن كەزدەسكەن بولاتتىن. تاراپتار قازاقستان ەۋروپا قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىمەن، سونداي-اق ونىڭ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسىمەن سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.