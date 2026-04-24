قازاقستان شەتەلگە ەكسپورتتايتىن سپۋتنيكتەر قاشان ۇشىرىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى موڭعوليا، نيگەريا جانە كونگوعا سپۋتنيكتەردى ەكسپورتتاۋ جۇمىسىنا تۇسىنىك بەردى.
- قازاقستان جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ (ج ق ز) سپۋتنيكتەرىن ەكسپورتتاۋ باعىتىن بەلسەندى تۇردە دامىتىپ، حالىقارالىق نارىققا شىعۋدىڭ ناقتى كەزەڭىنە ءوتتى. بۇگىندە موڭعوليا، كونگو رەسپۋبليكاسى جانە نيگەريامەن ج ق ز سپۋتنيكتەرىن ازىرلەۋ جانە جەتكىزۋ بويىنشا كەلىسىمدەر جاسالعان. بۇل كەلىسىمدەر قازاقستاننىڭ سپۋتنيك جاساۋدىڭ تولىق سيكلىن جوبالاۋ، ءوندىرۋ، سىناقتان وتكىزۋ جانە ىسكە قوسۋعا دەيىنگى پروتسەستەردى مەڭگەرگەنىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
اتاپ ايتقاندا، ەكسپورتتىق جوبالار اياسىندا شەتەلدىك تاپسىرىس بەرۋشىلەر ءۇشىن ءۇش سپۋتنيك دايىندالادى.
- ولاردى ۇشىرۋ 2028- 2029 -جىلدارعا جوسپارلانعان. قازىرگى ۋاقىتتا ءتيىستى ينجەنەرلىك جانە وندىرىستىك جۇمىستار ءجۇرىپ جاتىر. بۇل جوبالار قازاقستاننىڭ عارىش سالاسىن كوممەرتسيالاندىرۋعا، ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا جانە حالىقارالىق تەحنولوگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ وتىلگەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بيىل ناۋرىز ايىندا قازاقستان موڭعوليا، نيگەريا جانە كونگوعا قانداي سپۋتنيك ەكسپورتتايتىنىن جازعان ەدىك.
2025 -جىلى كونگومەن جانە نيگەريامەن ەكسپورتتىق كەلىسىمشارت جاسالدى.