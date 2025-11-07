قازاقستان اۆراام كەلىسىمىنە قوسىلادى
ۆاشينگتون. KAZINFORM – بۇل - اقش-تىڭ قولداۋىمەن يزرايل، اراب جانە مۇسىلمان الەمى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق الاڭى رەتىندە اۆراام كەلىسىمدەرىن جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان قادام، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى اقوردانىڭ باسپاٴسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
امەريكالىق اxios باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازاقستان مەن يزرايل 30 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناستاردى دامىتىپ كەلەدى. الايدا، جاڭا كەلىسىم ۆاشينگتوننىڭ باعالاۋىنشا، ءدىني توزىمدىلىك پەن ءوڭىرارالىق ديالوگتىڭ نىشانىنا اينالادى.
اق ۇيدەگىلەر قازاقستاننىڭ كەلىسىمگە قوسىلۋى گازا سەكتورىنداعى سوعىستان كەيىن يزرايلدى حالىقارالىق قولداۋدى قالپىنا كەلتىرۋ باعىتىنداعى العاشقى قادام بولاتىنىن ايتادى.
اقش شەنەۋنىگىنىڭ سوزىنشە، كەلىسىمگە جاڭا مۇسىلمان مەملەكەتتەرىنىڭ قوسىلۋى ءيزرايلدىڭ لەگيتيمدىلىگىن نىعايتىپ، وڭىردەگى بەيبىتشىلىك پەن ىنتىماقتاستىققا جاسالعان جاڭا قادام بولادى.
يزرايلدىڭ ب ا ٴا، باحرەين جانە ماروككومەن قارىم-قاتىناسىن جەتىلدىرۋ جونىندەگى كەلىسىم ترامپتىڭ ءبىرىنشى پرەزيدەنتتىك قىزمەتىندەگى شەشۋشى ديپلوماتيالىق جەتىستىك بولاتىن.
ەندى ۆاشينگتون وڭىرلىك ىنتىماقتاستىق پەن ءدىنارالىق ءوزىرى تۇسىنىستىكتى دامىتۋعا ەكپىن تۇسىرە وتىرىپ، بۇل فورماتتى كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر.
اق ءۇي ساۋد ارابياسىنىڭ تاق مۇراگەرى مۇحاممەد بين سالماننىڭ 18- قاراشادا ۆاشينگتونعا جاسايتىن ساپارىنىڭ الدىندا اۆراام كەلىسىمىنە سەرپىن بەرمەك.
ماياميدەگى ەكونوميكالىق كونفەرەنسيادا سويلەگەن سوزىندە ترامپ ساۋد ارابياسىنىڭ ا ق ش-تاعى ەلشىسى، ريما بينت باندارعا ەر-ريادتى كەلىسىمگە مۇشە ەلدەردىڭ قاتارىنان كورگىسى كەلەتىنىن ايتقان.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەملەكەتتىك حاتشى مارك رۋبيومەن، ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن، سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەسۋدەن باستالدى.