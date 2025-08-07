قازاقستان ارپا ەكسپورتىن ەكى ەسەگە ارتتىردى
استانا. قازاقپارات - 2024- 2025 -جىلعى ماركەتينگتىك ماۋسىمنىڭ اعىمداعى كەزەڭىندە قازاقستان 1,82 ميلليون توننا ارپا ەكسپورتتادى. بۇل كورسەتكىش وتكەن ماۋسىمداعى كولەمنەن ەكى ەسەگە ارتىق.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەكسپورتتىڭ وسۋىنە ءۇش نەگىزگى فاكتور ىقپال ەتكەن: 3,84 ميلليون توننا كولەمىندە جوعارى ءونىم الىنۋى، يران مەن قىتاي تاراپىنان سۇرانىستىڭ ارتۋى جانە قازاقستاندىق ارپانىڭ باعالىق باسەكەگە قابىلەتتىلىگى.
اتاپ ايتقاندا، يرانعا جونەلتىلگەن ارپا كولەمى 1,064 ميلليون توننانى قۇراپ، وتكەن ماۋسىممەن سالىستىرعاندا 30 ەسەگە وسكەن. قىتايعا - 414,4 مىڭ توننا، ال وزبەكستانعا - 125,2 مىڭ توننا ارپا ەكسپورتتالعان.
ەكسپورت كولەمىنىڭ ارتۋى ىشكى نارىقتاعى باعانىڭ وسۋىنە وڭ اسەر ەتتى. 2024 -جىلعى قىركۇيەكتە تونناسى 50- 52 مىڭ تەڭگە بولسا، 2025 -جىلعى تامىزدىڭ باسىندا بۇل كورسەتكىش 85- 87 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتتى.
جىل قورىتىندىسى بويىنشا ارپا ەكسپورتى 1,9 ميلليون تونناعا جەتەدى دەپ كۇتىلۋدە.
سالاداعى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ماقساتىندا «ازىق- تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق ىشكى نارىققا 500 مىڭ توننا بيداي جانە 200 مىڭ توننا جەمدىك استىق (بيداي مەن ارپا) شىعارىپ، باعانىڭ تەڭگەرىمدى ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر.
استىق باعاسىنىڭ كوتەرىلۋى اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرۋشىلەرىنە دە وڭ اسەرىن تيگىزىپ وتىر. بۇل فەرمەرلەردىڭ رەنتابەلدىلىگىن ساقتاپ قانا قويماي، قوسىمشا قارىزسىز اعىمداعى شىعىنداردى وتەۋگە جانە ينفراقۇرىلىمعا ينۆەستيتسيا سالۋعا مۇمكىندىك بەرۋدە.
ايتا كەتەيىك، الەمدىك نارىقتا بيداي مەن ارپانىڭ باعاسى كۇن سايىن ءوسىپ كەلەدى.