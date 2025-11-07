قازاقستان الىس قاشىقتىققا ارنالعان Boeing ۇشاعىنىڭ 15 داناسىنا تاپسىرىس بەردى
استانا. قازاقپارات - Air Astana الىس قاشىقتىققا ارنالعان Boeing 787-9 Dreamliner ۇشاعىنىڭ 15 داناسىن جەتكىزۋ تۋرالى Boeing كومپانياسىمەن كەلىسىمشارتقا قول قويدى.
بۇل تۋرالى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اۋە كومپانياسى تاريحىنداعى بۇل ەڭ ءىرى تاپسىرىس: وعان راستالعان بەس ۇشاق، بەس وپتسيون جانە بەس ساتىپ الۋ قۇقىعى كىرەدى. كەلىسىمشارتتى Air Astana ديرەكتورلار كەڭەسى ماقۇلداپ، قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى كورپوراتيۆتىك راسىمدەر اياقتالۋ ۇستىندە.
بۇل تاپسىرىس 2026-2027 -جىلدارى جەتكىزىلۋى جوسپارلانعان ءۇش Boeing 787-9 ۇشاعىنا قاتىستى كەلىسىمشارتتى تولىقتىرادى. وسىلايشا، جالپى تاپسىرىس كولەمى 18 اۋەكەمەسىنە دەيىن ۇلعايدى. جاڭا ۇشاقتار 2032-2035 -جىلدار ارالىعىندا جەتكىزىلەدى. قوزعالتقىشتارىمەن قوسا ەسەپتەگەندە، Boeing 787-9 Dreamliner ۇشاعىنىڭ 18 داناسىنىڭ جالپى قۇنى 7 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايدى.
«Air Astana الداعى ونجىلدىقتا ورتالىق ازيا مەن كاۆكاز وڭىرىنەن ازياعا، ەۋروپاعا جانە الەمنىڭ باسقا ايماقتارىنا ۇشۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ ستراتەگياسىن دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. كەلەسى جىلى العاشقى Boeing 787-9 Dreamliner ۇشاعىنىڭ جەتكىزىلۋى كومپانيا دامۋىنىڭ جاڭا كەزەڭىن اشادى. Dreamliner جايلى سالونىمەن، وتىن ۇنەمدىلىگىمەن جانە ءارتۇرلى باعىتتاردا ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن يكەمدىلىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. بۇل ۇلگىدەگى 18 ۇشاقتان تۇراتىن فلوت جولاۋشىلارىمىزعا قىزمەت پەن جايلىلىقتىڭ جاڭا دەڭگەيىن ۇسىنادى» - دەدى Air Astana كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى پيتەر فوستەر.
Air Astana كومپانياسى Boeing اۋە كەمەلەرىن ۇزاق جىلدار بويى ءساتتى پايدالانىپ كەلەدى. كومپانيا ءوز قىزمەتىن 2002 -جىلى Boeing 737-700/800 ۇشاقتارىمەن باستاپ، قازاقستان ىشىندەگى جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنە رەيستەر ورىندادى. 2003 -جىلى فلوتقا Boeing 757-200 ۇشاقتارى قوسىلىپ، ازيا مەن ەۋروپا باعىتتارىنا الىس رەيستەر اشىلدى. Boeing 737 جانە Boeing 757 ۇشاقتارى 2007 جانە 2020 -جىلدارى پايدالانۋدان شىعارىلدى. 2013 -جىلى كومپانيا اۋەپاركى ءۇش جاڭا Boeing 767-300ER ۇشاعىمەن تولىقتى، ولار بۇگىندە حالىقارالىق جانە سۇرانىسى جوعارى ىشكى باعىتتاردا قولدانىلادى.