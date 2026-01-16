قازاقستان اۋەجايلارىندا كەروسين ارزاندادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اۋەجايلارىندا اۋە كەروسينىن وتكىزۋ باعاسى تونناسىنا 1000 ا ق ش دوللارىنا دەيىن تومەندەتىلدى.
ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ حالىقارالىق اۋە حابتارىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس، اۋە كەروسينى جەتكىزىلىمدەرىنىڭ اشىقتىعىن، تۇراقتىلىعىن جانە قولجەتىمدى باعاسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 2026 -جىلى ۇلتتىق كومپانيا «قازمۇنايگاز - ايەرو» الماتى جانە استانا قالالارىنداعى ءىرى اۋەجايلاردا اۋە كومپانيالارىن تىكەلەي، ياعني «قاناتقا قۇيۋ» تاسىلىمەن جانارمايمەن قامتاماسىز ەتۋدى باستادى.
كولىك مينيسترلىگى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، «قازمۇنايگاز - ايەرو» كومپانياسىنىڭ اۋەجاي ينفراقۇرىلىمىنا، ونىڭ ىشىندە وڭىرلىك اۋەجايلارعا تىكەلەي قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتتى.
قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان اۋەجايلارىندا اۋە كەروسينىن وتكىزۋ باعاسى ءبىر تونناسىنا 1000 ا ق ش دوللارىنا دەيىن تومەندەتىلدى. «قازمۇنايگاز - ايەرو» دەلدالدارسىز اۋە كومپانيالارىنا تىكەلەي جانارماي قۇيۋ كولەمىن ۇلعايتۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسىعان بايلانىستى اۋە كەروسينىنىڭ باعاسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ودان ءارى دە تومەندەيدى دەگەن ءۇمىت بار. قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندىق اۋە كومپانيالارى قىزمەت كورسەتەتىن كورشىلەس مەملەكەتتەردە اۋە كەروسينىنىڭ باعاسى تونناسىنا 1200- 1300 ا ق ش دوللارى ارالىعىندا. سونىمەن قاتار، قازاقستاننىڭ 17 اۋەجايىندا رەيستەر سانى مەن باعىتتارعا قويىلاتىن شەكتەۋلەردى الىپ تاستايتىن «اشىق اسپان» رەجيمى قولدانىلادى.
- بۇل رەجيم شەتەلدىك اۋە كومپانيالارىنا اۋە ەركىندىگىنىڭ بەسىنشى دارەجەسىن پايدالانا وتىرىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا جانە ونىڭ اۋماعى ارقىلى ۇشۋلاردى ورىنداۋ قۇقىعىن بەرەدى. اتالعان شارالار اۆياتسيا سالاسىندا وڭىرلىك كوشباسشىلىقتى نىعايتۋعا جانە ەلدىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن دامىتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەستە اۆياوتىن ماسەلەسىن تۇبەگەيلى شەشۋدى تاپسىرعان بولاتىن.