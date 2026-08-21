قازاقستانعا ەڭ كوپ سالىق تولەگەن كومپانيالار انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا شەتەلدىك سيفرلىق كومپانيالاردان الىناتىن «Google سالىعىنان» بيۋدجەتكە تۇسەتىن قاراجات جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى جەتى ايىندا عانا شەتەلدىك ينتەرنەت-كومپانيالار قازىناعا 51,5 ميلليارد تەڭگە اۋدارعان، دەپ حابارلايدى 24KZ.
قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 2022 -جىلى «Google سالىعى» ەنگىزىلگەلى بەرى شەتەلدىك ينتەرنەت-كومپانيالار قازاقستان بيۋدجەتىنە 178,8 ميلليارد تەڭگە اۋدارعان. بۇل - 2026 -جىلعى 1 -تامىزداعى جاعداي بويىنشا كورسەتكىش. «Google سالىعى» دەگەن اتاۋ قوعامدا كەڭ تاراعانىمەن، ءىس جۇزىندە بۇل - شەتەلدىك كومپانيالار قازاقستانداعى تۇتىنۋشىلارعا ينتەرنەت ارقىلى تاۋار ساتقاندا نەمەسە ەلەكتروندىق قىزمەت كورسەتكەندە تولەيتىن قوسىلعان قۇن سالىعى (ق ق س). قازىر ەلىمىزدە وسى سالىقتى تولەۋشى رەتىندە 133 شەتەلدىك كومپانيا تىركەلگەن.
ولاردىڭ قاتارىندا Apple ،Amazon ،Alibaba ،Google ،Meta ،Microsoft ،Netflix ،OpenA ،Ozon ،Temu ،TikTok ،Samsung ،Sony جانە Zoom سەكىلدى الەمدىك كومپانيالار بار. ەڭ كوپ سالىقتى Temu-مەن بايلانىستى كومپانيا تولەگەن.
2025 -جىلى شەتەلدىك كومپانيالار قازاقستان بيۋدجەتىنە جالپى 57,6 ميلليارد تەڭگە اۋداردى. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، وتكەن جىلى ەڭ كوپ تولەم جاساعان كومپانيا - سينگاپۋردا تىركەلگەن Elementary Innovation Pte. Ltd. كومپانيا Temu ماركەتپلەيسىمەن بايلانىستى. ونىڭ قازاقستان بيۋدجەتىنە تولەگەن سالىعى 13,3 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان. ەكىنشى ورىندا - Apple. كومپانيا ءبىر جىلدا 11,2 ميلليارد تەڭگە تولەگەن. ال Steam ويىن پلاتفورماسىنىڭ يەسى Valve قازاقستان بيۋدجەتىنە 10,3 ميلليارد تەڭگە اۋدارعان.
ۇزدىك بەستىكتە سونداي-اق: · Google كومپانياسى- 7,3 ميلليارد تەڭگە؛ · iHerb كومپانياسى 4,9 ميلليارد تەڭگە. العاشقى وندىققا Meta ،TikTok, ،AliExpress جانە قازاقستاندىقتار ءجيى پايدالاناتىن باسقا دا شەتەلدىك ينتەرنەت-سەرۆيستەر مەن ماركەتپلەيستەر كىرگەن.
قازاقستاندا تانىمال ستريمينگتىك جانە سيفرلىق سەرۆيستەر دە بيۋدجەتكە سالىق تولەيدى. 2025 -جىلعى كورسەتكىشتەر: · Netflix كومپانياسى 353,9 ميلليون تەڭگە؛ · Spotify AB - كومپانياسى 293,1 ميلليون تەڭگە؛ · Zoom كومپانياسى 183,2 ميلليون تەڭگە؛ · Nintendo كومپانياسى 54 ميلليون تەڭگە؛· Coursera - كومپانياسى 33,2 ميلليون تەڭگە؛ · Samsung Electronics كومپانياسى 9 ميلليون تەڭگە؛ · IMDb.com كومپانياسى 375,7 مىڭ تەڭگە.
بۇل رەتتە قازاقستاندا تىركەلگەن شەتەلدىك كومپانيالاردىڭ بارلىعى بىردەي جىل سايىن سالىق تولەمەيدى. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ق ق س كومپانيا قازاقستان ازاماتتارىنا تاۋار نەمەسە قىزمەت ساتقان جاعدايدا عانا ەسەپتەلەدى. سوندىقتان بەلگىلى ءبىر كومپانيا بويىنشا سالىق تولەمىنىڭ كورسەتىلمەۋى ونىڭ قازاقستاندىق تۇتىنۋشىلارعا سول كەزەڭدە تاۋار نەمەسە قىزمەت ۇسىنباعانىن ءبىلدىرۋى مۇمكىن.
شەتەلدىك سيفرلىق كومپانيالاردان بيۋدجەتكە تۇسەتىن سالىق كولەمى سوڭعى جىلدارى ايتارلىقتاي وسكەن. · 2022 -جىل — 10,4 ميلليارد تەڭگە؛ · 2023 -جىل — 24,3 ميلليارد تەڭگە؛ · 2024 -جىل — 35 ميلليارد تەڭگە؛ · 2025 -جىل — 57,6 ميلليارد تەڭگە؛ · 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارى مەن 1- تامىزى ارالىعى — 51,5 ميلليارد تەڭگە. ەڭ جوعارى ءوسىم 2025 -جىلى بايقالدى. سول جىلى شەتەلدىك ينتەرنەت- كومپانيالار قازاقستان بيۋدجەتىنە 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 22,6 ميلليارد تەڭگەگە كوپ سالىق تولەگەن. ال 2026 -جىلدىڭ جەتى ايىنداعى كورسەتكىشتىڭ ءوزى وتكەن جىلدىڭ تولىق كولەمىنە جاقىنداپ قالدى. وسى قارقىن ساقتالسا، بيىل «Google سالىعىنان» تۇسەتىن ءتۇسىم جاڭا رەكورد ورناتۋى مۇمكىن.