قازاقستانعا كەلۋ ەرەجەسى وزگەرۋى مۇمكىن: شەتەلدىكتەرگە جاڭا مىندەت جۇكتەلگەلى جاتىر
استانا. قازاقپارات - قازاقستانعا كەلۋ ءۇشىن ەلەكتروندى كىرۋ رۇقساتى تالاپ ەتىلۋى مۇمكىن. شەتەلدىكتەرگە جاڭا مىندەت جۇكتەلگەلى جاتىر. قۇجات ءالى قابىلدانبادى. QazETA دەپ اتالاتىن جاڭا ەرەجە تۋريستەردى تەجەي مە، الدە تۋريزمدى تۇلەتە مە؟ 72 ساعات بۇرىن تىركەلۋ تەتىگى نە ءۇشىن قاجەت بولدى؟ سۇراق كوپ.
ساراپشىلار دا تۇرلىشە سالماقتاپ وتىر. ەندى قازاقستانعا وتۋگە ءوتىنىم تالاپ ەتىلۋى مۇمكىن. ۆيزاسىز ءتارتىپ ەنگىزىلگەن ەلدەردەن كەلەتىندەر دە الدىن الا كەلىسەدى. 72 ساعات بۇرىن سايتقا تىركەلىپ، ەلەكتروندى كىرۋ رۇقساتىن الۋى ءتيىس. جارامدىلىق مەرزىمى - 180 كۇن. بۇل شەتەلدىكتەردىڭ قۇقىن شەكتەمەيدى، تەك ىشكى كوشى-قون باقىلاۋىن كۇشەيتەدى. قۇجات ءالى تالقىدا. اشىق نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەر پورتالىندا جاتىر.
ەركىن تىكەنوۆ، يندۋستريا جانە تۋريزم سالاسىنىڭ ساراپشىسى:
- ءبىراق قۇجاتپەن ءبارى بىردەي تانىسا المايدى. تەك سۇرانىس جىبەرۋ ارقىلى عانا الۋعا بولادى. ياعني، وسى باستاما تۇسىنىكسىز ءارى تۇماندى. مەملەكەت ءۇشىن ءتيىمدى دەپ كورسەتىلگەنىمەن، بيزنەس پەن تۋرزيم ءۇشىن كۇماندى. سەبەبى ە س پ كىلتى جوقتار، شەتەلدىكتەر بۇدان بەيحابار. ءتىپتى مەنىڭ ويىمشا، حالىقتىڭ 90 پايىزدان استامى دا بۇل وزگەرىستى بىلمەۋى مۇمكىن. ەگەر ءسىز شەتەلدەن قوناق، تۋىس نەمەسە سەرىكتەسىڭىزدى شاقىرساڭىز، تاۋەكەلدەرگە تاپ بولاسىز. ارتىق شىعىن، تاعى باسقا.
QazETA اتتى جاڭا ەرەجە بيىل تامىزدان جەلتوقسانعا دەيىن شەتەل ازاماتتارىنا كەزەڭ-كەزەڭمەن ەنگىزىلەدى. اۋەلى سىناق مەرزىمىندە ۇسىنىس رەتىندە، كەيىن مىندەتتەلەدى. بۇعان ۇقساس تالاپتار ەۋروداقتا دا، ا ق ش- تا دا بار. ءبىراق ايىرماشىلىق جەر مەن كوكتەي. سالا ساراپشىسى: «تۋريست تارتۋ ورنىنا تۇساۋ سالىپ وتىرمىز با؟»، - دەپ الاڭدايدى.
ەركىن تىكەنوۆ، يندۋستريا جانە تۋريزم سالاسىنىڭ ساراپشىسى:
- ءبىزدىڭ جاعدايدا، قازاقستانعا ۇزىن-سونار كەزەك تۇر دەي المايمىن. ەگەر وسىنداي توسقاۋىل بولسا، ادامداردىڭ كوپ بولىگى ودان ءوتۋدى ويلامايدى. جوسپارىن وزگەرتە سالادى. ءتىپتى قازاقستان ارقىلى ءۇشىنشى ەلگە ساپارلاۋشىلار دا باعىتىن بۇرۋى عاجاپ ەمەس.
ايتپاقشى، ەلەكتروندى كىرۋ رۇقساتىن الۋ اقىلى. تۇسكەن قارجى سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا، پايدالانۋشىلاردىڭ دەربەس دەرەكتەرىن قورعاۋعا جۇمسالادى دەلىنگەن. ال ەگەر تۋريست QazETA- نى الا الماسا نەمەسە جۇيە تىركەمەسە بروندالعان قوناقۇي مەن تۋردىڭ شىعىنىن كىم وتەيدى؟ تاعى ساستىراتىنى - 72 ساعات. تاعات تاپپاي، تاباناستى قازاقستانعا بارۋدى ۇيعارعاندار قايتپەك؟ رايىنان قايتا ما، الدە رەتىن تابا ما؟ ەلەكتروندى كىرۋ رۇقساتى بويىنشا ساۋال كوپ. ساياسات تانۋشى: «كوش جۇرە تۇزەلەدى، ءتوزىم كەرەك»، - دەيدى.
نۇرلان جۇماحان، ساياساتتانۋشى:
- دامىعان ەلدەردىڭ، ەكونوميكاسى جاقسى، قاۋىپسىز ايماقتا وتىرعان ەلدەردىڭ وزىندە بۇنداي ماسەلە قابىلدانعان. سوندىقتان تەك قاۋىپسىزدىككە بايلاپ قويۋعا بولمايدى. سونداي-اق ينۆەستيتسيا تارتۋ، ازاماتتاردىڭ ەلگە كەلىپ-كەتۋىن جەڭىلدەتۋ ماقساتىندا دا جاسالىپ وتىرعانىن ءتۇسىنۋ كەرەك. وسى جۇيە ارقىلى تۋريستىك مۇمكىنشىلىكتەرىمىزدى، جاقسى جەرلەرىمىزدى، ەكونوميكالىق بەلسەندى ادامدارعا قاي سالاعا قوسىمشا قارجى قۇيۋ دەرەكتەرىن ۇسىنىپ، ەكونوميكامىزدى دامىتۋعا، تۋريزم سالاسىن دامىتۋعا مۇمكىندىك بولادى دەپ ەسەپتەيمىن.
ءبىراق ەلەكتروندى رۇقسات ەلگە كىرۋگە كەپىلدىك بەرمەيدى. تۇيتكىلدىڭ ءبارى تەكسەرىلىپ، تۇپكىلىكتى شەشىم شەكارالىق باقىلاۋدا قابىلدانادى. اتالعان تالاپتان بوساتىلاتىن توپتار دا بار. ديپلوماتيالىق جانە قىزمەتتىك پاسپورت يەلەرى، رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىنەن ءوتىنىم كەرەك ەمەس. وزگەلەرى وزگەرىستى قۇپ كورە مە، جوق پا قۇزىرلى ورگانداردىڭ قۇجاتقا دەن قويۋىنا بايلانىستى.
24.kz