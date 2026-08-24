قازاقستانعا الەمنىڭ 250 دەن استام بلوگەرى مەن مەديا وكىلى جينالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا جەتەكشى ساياحاتشى بلوگەرلەردىڭ، تىلشىلەردىڭ، ينفليۋەنسەرلەردىڭ جانە تۋريزم سالاسى ساراپشىلارىنىڭ باسىن قوسقان TBEX Asia 2026 (Travel Bloggers Exchange) حالىقارالىق فورۋمى اياقتالدى. ورتالىق ازيادا العاش رەت ۇيىمداستىرىلعان بۇل شاراعا سولتۇستىك امەريكا، ەۋروپا جانە ازيادان 250 دەن استام مەديا وكىلدەرى قاتىستى.
فورۋم قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنە قاراستى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق، الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ تۋريزم باسقارماسى جانە Almaty Tourism Bureau (Visit Almaty) ۇيىمدارىنىڭ بىرلەسكەن ۇيىمداستىرۋىمەن، سونداي-اق جەرگىلىكتى جانە حالىقارالىق كومپانيالاردىڭ سەرىكتەستىگى اياسىندا ءوتتى.
باعدارلاما شەڭبەرىندە قاتىسۋشىلار تۋريستىك باعىتتاردى ىلگەرىلەتۋدىڭ زاماناۋي ۇردىستەرىن، سيفرلىق ماركەتينگتى جانە جاھاندىق تۋريستىك اعىنداردى قالىپتاستىرۋداعى اۆتورلىق كونتەنتتىڭ ءرولىن تالقىلادى. بۇدان بولەك، قوناقتار ءۇشىن ەل وڭىرلەرى بويىنشا: الماتى، تۇركىستان، جەتىسۋ، ماڭعىستاۋ جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنا، سونداي-اق استانا - بۋراباي ماكرو وڭىرىنە ارنايى ساپارلار ۇيىمداستىرىلدى.
فورۋمنىڭ ايتۋلى وقيعاسى - جيىنتىق اۋديتورياسى 76 ميلليوننان اساتىن (TikTok-تا 59,1 ميلليون، Instagram-دا 9,6 ميلليون جانە YouTube-تا 8,4 ميلليون) بىرنەشە تىلدە ەركىن سويلەيتىن الەمگە تانىمال بلوگەر ومار اليەۆتىڭ قازاقستاننىڭ تۋريزم ەلشىسى بولىپ تاعايىندالۋى ەدى. ومار اليەۆ حالىقارالىق دەڭگەيدە قازاقستاننىڭ مادەني ءارالۋاندىعى مەن اشىقتىعىن بەلسەندى تۇردە ناسيحاتتاپ كەلەدى، ال جاڭا مارتەبەسىندە ول ەلدىڭ تۋريستىك الەۋەتىن جاھاندىق ارەنادا تانىتىپ، شەتەلدىك جاستاردىڭ نازارىن اۋدارۋدى جالعاستىرادى.
— مەن ءارقاشان مۇمكىندىك شەگىنەن تىس ۇلكەن ماقساتتاردى ارماندادىم. بۇگىن وزىممەن بىرگە تەك ءوز ارماندارىمدى عانا ەمەس، قازاقستاننىڭ اتىن دا ارقالاپ كەلەمىن. ساپارىم قايدا باعىتتالسا دا، مەن ەلىمنىڭ رۋحىن ساقتاپ، ابىرويىن اسقاقتاتامىن جانە ءوز تاريحىمنىڭ قايدان باستالعانىن ەشقاشان ۇمىتپايمىن، — دەپ اتاپ ءوتتى ومار اليەۆ.
TBEX فورۋمىن وتكىزۋ — ا ق ش، كانادا، يرلانديا، چەحيا، يسپانيا، شۆەتسيا، گرەتسيا، تايلاند، فيليپپين جانە باسقا دا ەلدەر بۇعان دەيىن تابىستى جۇزەگە اسىرعان ساپالى تۋريستىك اعىندى تارتۋدىڭ سىنالعان حالىقارالىق تاجىريبەسى.
— TBEX دەڭگەيىندەگى جوبالاردىڭ باستى قۇندىلىعى — ولاردىڭ ۇزاق مەرزىمدى اسەرىندە. قاتىسۋشىلار جاساعان كونتەنت جىلدار بويى جۇمىس ىستەپ، ءبىزدىڭ باعىتقا دەگەن تۇراقتى سۇرانىستى قالىپتاستىرادى. بۇل مەديا بەلسەندىلىك قازاقستاننىڭ جەرگىلىكتى ەكونوميكاسىنا تىكەلەي قايتارىم بەرەدى — قوناقۇيلەردىڭ جۇكتەلۋى، كولىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ دامۋى، گاسترونوميا سالاسى جانە بۇكىل ەل بويىنشا شاعىن ءارى ورتا بيزنەستى قولداۋ ارقىلى جۇزەگە اسادى، — دەدى «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات عازيزوۆ.
سونداي-اق شارا اياسىندا سالانىڭ ماماندار الەۋەتىن نىعايتۋعا باعىتتالعان «Kazakh Tourism» ۇ ك» ا ق مەن AlmaU ۋنيۆەرسيتەتى اراسىندا ىنتىماقتاستىق مەموراندۋمىنا قول قويىلدى. كەلىسىم شەڭبەرىندە تاراپتار بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋدى، پراكتيكالىق شارالار وتكىزۋدى جانە ستۋدەنتتەرگە تاعىلىمدامالار ۇيىمداستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل بولاشاق ماماندارعا تاجىريبە جيناقتاپ، يندۋستريانىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
فورۋم قاتىسۋشىلارىنىڭ جيىنتىق اۋديتورياسى 300 ميلليوننان اسادى. TBEX Asia 2026 شەڭبەرىندە قالىپتاسقان كونتەنت ەلدى تۋريستىك باعىت رەتىندە ىلگەرىلەتۋدىڭ ۇزاق مەرزىمدى قۇرالىنا اينالىپ، نەگىزگى شەتەلدىك نارىقتاردا ۇلتتىق تۋريستىك برەندتىڭ تانىمالدىلىعىن نىعايتادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاقىندا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ەلىمىزدە تۋريزمدى مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرى جەتىلدىرىلىپ جاتقانىن حابارلادى.