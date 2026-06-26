قازاقستانعا 1,5 ميلليارد دوللار كولەمىندە جاڭا ينۆەستيتسيا تارتۋ كوزدەلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين قىتايدىڭ جەتەكشى ونەركاسىپتىك جانە اگروونەركاسىپتىك حولدينگتەرىنىڭ توپ-مەنەدجمەنتىمەن ءبىرقاتار ماڭىزدى كەزدەسۋ وتكىزدى.
قازاقستان ەكونوميكاسىنا اۋقىمدى ينۆەستيتسيا تارتۋعا ارنالعان كەلىسسوزدەر ءۇرىمجى قالاسىنداعى «QazTrade» ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق وكىلدىگىنىڭ الاڭىندا ءوتتى.
كەزدەسۋدىڭ نەگىزگى ءبىر ءتۇيىنى - قىتايدىڭ كومىر ءوندىرۋ، كومىر حيمياسى جانە جاڭا ماتەريالدار ءوندىرۋ سالاسىنداعى ءىرى ونەركاسىپتىك حولدينگىنىڭ ءبىرى China رىngmei Shenma Holding Group Co.، Ltd. باسشىلىعىمەن جاسالعان كەلىسسوزدەر. قىتايلىق كومپانيا قازاقستاندا ينۆەستيتسيا كولەمى $1,5 ميللياردقا دەيىنگى زاماناۋي كومىر-حيميا كەشەنىن سالۋ بويىنشا اۋقىمدى جوبانى جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدا. جوبا قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارىپ، كومىردى تەرەڭ وڭدەۋدىڭ تولىق سيكلىن قۇرۋدى كوزدەيدى. كەزدەسۋدە China Рingmei Shenma Holding Group Co., Ltd. وكىلدەرى قازاقستاندا تولىق سيكلدى زاماناۋي ينتەگراتسيالانعان كومىر-حيميا كەشەنىن قۇرۋ نيەتى بار ەكەنىن مالىمدەدى. ولار ءبىزدىڭ رەسپۋبليكانى ورتالىق ازياداعى نەگىزگى توپتىڭ ينۆەستيتسيالىق الاڭى رەتىندە قاراستىرۋدا. سەرىك جۇمانعارين بۇل باستامانى قولداپ، قىتاي تاراپىن قازاقستانعا شاقىردى.
- ءبىز كومىر حيمياسى سالاسىنداعى جوبالاردى قىزۋ قولدايمىز. جوبانى سۇيەمەلدەۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق «بايتەرەك» حولدينگىمەن جانە قازاقستاننىڭ دامۋ بانكىمەن بىرلەسىپ، قارجىلاندىرۋ تەتىگىن پىسىقتاۋعا دايىنبىز. اباي وبلىسى دا ىنتىماقتاستىق ءۇشىن اشىق جانە جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن الاڭ ۇسىنۋعا دايىن، - دەپ اتاپ ءوتتى قازاقستان ۆيتسە-پرەمەرى.
كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسىندە China Рingmei Shenma Holding Group جانە «QazTrade» ساۋدا ساياساتىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق قازاقستاننىڭ كومىر رەسۋرستارىن يگەرۋ جانە كومىر حيميا ونەركاسىبىن دامىتۋ سالاسىنداعى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
تاعى ءبىر ستراتەگيالىق ارىپتەس - بيوتەحنولوگيا، مال شارۋاشىلىعى، ۆەتەرينارلىق ۆاكسينا ءوندىرىسى، جەم-ءشوپ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن تەرەڭ وڭدەۋ سالاسىندا قۇزىرەتى مول قىتايدىڭ Xinjiang Zhongxinjian Animal Husbandry Co. Ltd. ونەركاسىپتىك توبى.
تاراپتار ۆەتەرينارلىق پرەپارات ءوندىرۋدىڭ زاماناۋي تەحنولوگياسىن قازاقستانعا بەرۋ، ۆەتەريناريا، مال شارۋاشىلىعى مەن وسىمدىك شارۋاشىلىعى سالاسىندا كەشەندى شەشىم ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادى. قازىرگى زامانعى اگروتەحنولوگياعا، سۋارۋ جۇيەلەرىنە جانە جوعارى اقۋىزدى جۇگەرىنى وسىرۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سونداي-اق، قىتايلىق كومپانيا «قورعاس» ا ە ا اۋماعىندا جۇزەگە اسىرىلاتىن مال ازىعى جۇگەرىسىن ءوسىرىپ، جىلىنا 1 ميلليون توننا جۇگەرىنى تەرەڭ وڭدەيتىن ونەركاسىپتىك پارك سالۋ جوباسىن ۇسىندى. قىتايلىق ارىپتەستەر «ازىق-تۇلىك كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق- مەن ىنتىماقتاستىقتىڭ ارقاسىندا نارىقتى ەگجەي-تەگجەيلى زەرتتەي العانىن اتاپ ءوتتى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا سەرىك جۇمانعارين كومپانياعا اباي وبلىسىن اگروونەركاسىپتىك كەشەن جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءونىمىن تەرەڭ وڭدەۋ سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ بازالىق الاڭى رەتىندە قاراستىرۋدى ۇسىندى.
قازاقستان ۆيتسە-پرەمەرى دۇنيەجۇزىلىك جانۋارلار دەنساۋلىعى ۇيىمى سوڭعى ۆەتەرينارلىق شەكتەۋدى الىپ تاستاعاننان كەيىن قازاقستان مال شارۋاشىلىعى ءونىمىن الەمدىك نارىققا ەكسپورتتاۋعا قوسىمشا مۇمكىندىك العانىن اتاپ ءوتتى. وسىعان بايلانىستى قازاقستاندىق تاراپ ق ح ر ستاندارتتارى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن مامانداندىرىلعان زەرتحانا قۇرۋدى، ەكسپورت ءۇشىن نورماتيۆتىك بازانى جەتىلدىرۋدى جانە شەكارا ماڭىنداعى لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدى كوزدەيتىن كەشەندى ىنتىماقتاستىق مودەلىن ۇسىندى.
- بۇگىندە قازاقستان ءتىرى مالدى ەكسپورتتاۋعا ەمەس، تەرەڭ وڭدەلگەن دايىن ءونىمدى جەتكىزۋگە مۇددەلى. ساپانى باقىلاۋ مەن زاماناۋي لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن قۇرۋ قىتاي نارىعىنا قايتا وڭدەلگەن ءونىم ەكسپورتىن ەداۋىر ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى سەرىك جۇمانعارين.
كەزدەسۋ سوڭىندا تاراپتار جوبالاردى ەگجەي-تەگجەيلى پىسىقتاۋدى جالعاستىرىپ، ىنتىماقتاستىقتىڭ جول كارتالارىن دايىنداۋعا جانە ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋعا كوشۋ ءۇشىن مامانداردىڭ ءوزارا ساپارىن ۇيىمداستىرۋعا كەلىستى.
ايتا كەتەلىك ءىرى حالىقارالىق كومپانيا Alatau City جوباسىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا نيەتتى.