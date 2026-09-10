قازاقستاندا مۇزداق كولدەردەن 3 ميلليون تەكشە مەتر سۋ بۇرىلدى: سەل قاۋپى سەيىلدى مە
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى سەل قاۋپى كەزەڭىندە جارىلۋ قاۋپى بار مۇزداق كولدەردەن شامامەن 3 ميلليون تەكشە مەتر سۋ باقىلاناتىن تۇردە بۇرىلدى، دەپ حابارلايدى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر ت ج م حالىق پەن ينفراقۇرىلىم نىساندارىن سەل قاۋپىنەن قورعاۋعا باعىتتالعان الدىن الۋ شارالارى كەشەنىن جۇرگىزىپ جاتىر. تاۋلىك بويى 15 اسا قاۋىپتى كولگە باقىلاۋ جۇرگىزىلدى. سۋ دەڭگەيىن رەتتەۋ ءۇشىن ماماندار شامامەن 50 سيفون قۇبىرىن ورناتتى. سۋ كولەمى بەلگىلەنگەن قاۋىپسىز دەڭگەيگە دەيىن تومەندەگەننەن كەيىن سيفونداردىڭ باسىم بولىگىنىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا № 9 اقساي جانە № 19 تالعار كولدەرىندە سۋ بۇرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
9 -قىركۇيەكتە ت ج م «قازسەلدەن قورعاۋ» م م قىزمەتكەرلەرى عالىمدار جانە بەيىندى ماماندارمەن بىرلەسىپ، ىلە الاتاۋىنىڭ سولتۇستىك بەتكەيىندە ۇزىنقارعالى وزەنى باسسەينىنەن تۇرگەن وزەنىنە دەيىنگى اۋماقتا اۋەدەن ۆيزۋالدى تەكسەرۋ جۇرگىزدى.
— تەكسەرۋ ناتيجەسىندە تاۋلى ايماقتارداعى سەل جاعدايى تۇراقتى ەكەنى انىقتالدى. مۇزداق كولدەردىڭ باسىم بولىگىندە سۋ دەڭگەيىنىڭ ماۋسىمدىق تومەندەۋى بايقالادى. مۇزدىقتاردان كەلەتىن ەرىگەن سۋ اعىنى ايتارلىقتاي ازايعان. مۇزدىق پروتسەستەرىنىڭ بەلسەندىلىگى مەن سەل قاۋپىنىڭ جوعارىلاۋ بەلگىلەرى انىقتالعان جوق. ىقتيمال قاۋىپتى ۋچاسكەلەر تاۋلىك بويى باقىلاۋدا. بۇل ءۇشىن اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەر، بەينەباقىلاۋ جانە گيدرومەتەورولوگيالىق داتچيكتەر قولدانىلادى. ماماندار 852 جەر ۇستى تەكسەرۋ جۇرگىزدى. اۋەدەن تاعى 17 تەكسەرۋ ورىندالدى. جۇمىس سەل قاۋپى كەزەڭى اياقتالعانعا دەيىن جالعاسادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستاننىڭ ت ج م سەل قاۋپى تۋرالى ەسكەرتۋ العان جاعدايدا شۇعىل قىزمەتتەردىڭ نۇسقاۋلارىن قاتاڭ ساقتاۋ، وزەن ارنالارى مەن تاۋ شاتقالدارىنا جاقىنداماۋ، سونداي-اق ەۆاكۋاتسيالاۋدىڭ قاۋىپسىز باعىتىن الدىن الا انىقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى.
بۇعان دەيىن الماتىدا سەل قاۋپىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا مۇزداق كولدەردىڭ جاي-كۇيىن تاۋلىك بويى باقىلايتىن بەس بيىك تاۋلى ماۋسىمدىق باقىلاۋ بەكەتى جۇمىسىن باستاعانىن جازعانبىز.