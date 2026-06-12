قازاقستاندا ىم-يشارات ءتىلى العاش رەت تولىق سيفرلاندىرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋ باعىتىنداعى ماڭىزدى جوبالاردىڭ ءبىرى - «ە-ىمداۋ» ىم-يشاراتتىق ءتىلىنىڭ بەينە سوزدىگى رەسمي تۇردە قولدانىسقا ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
جوبا ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ «ارنايى جانە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋدىڭ ۇلتتىق عىلىمي- پراكتيكالىق ورتالىعى» ر م م عىلىمي- ادىستەمەلىك كەڭەسى مەن مەكتەپكە دەيىنگى جانە ورتا ءبىلىم كوميتەتىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلعان.
جاڭا سيفرلىق رەسۋرس ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان بالالار مەن ەرەسەكتەردىڭ ءبىلىم الۋىنا، قارىم-قاتىناس جاساۋىنا جانە قوعام ومىرىنە بەلسەندى ارالاسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
- «ە-ىمداۋ» بەينە سوزدىگىنىڭ ەرەكشەلىگى - سوزدەر مەن ۇعىمداردى ىم-يشاراتتار ارقىلى كورنەكى تۇردە ۇسىناتىن ينتەراكتيۆتى دەرەكتەر بازاسىنا نەگىزدەلۋى. اۆتوماتتاندىرىلعان ىزدەۋ جۇيەسىنىڭ كومەگىمەن پايدالانۋشىلار قاجەتتى ءسوزدى جىلدام تاۋىپ، ونىڭ دۇرىس ىم-يشاراتتىق نۇسقاسىمەن تانىسا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بەينە سوزدىك قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە قولجەتىمدى. ونى App Store قوسىمشاسى ارقىلى جۇكتەۋگە نەمەسە ارنايى جانە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋدىڭ ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ رەسمي سايتى ارقىلى ونلاين فورماتتا پايدالانۋعا بولادى.
«ە-ىمداۋ» سوزدىگى 21 لەكسيكالىق تاقىرىپتى قامتيدى.
«ە-ىمداۋ» بەينە سوزدىگى ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان ازاماتتاردىڭ اقپاراتقا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋگە، ىم-يشاراتتىق ءتىلدى ۇيرەنۋدى جەڭىلدەتۋگە جانە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. جوبانىڭ ىسكە قوسىلۋى ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار ازاماتتاردىڭ ساپالى ءبىلىم الۋىنا جانە قوعام ومىرىنە تولىققاندى قاتىسۋىنا قوسىمشا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ەكاتەرينا سمولياكوۆا ىم-يشارا ءتىلىن تولىققاندى زاڭنامالىق دەڭگەيدە تانۋ كەرەك دەگەن پىكىر ايتقان بولاتىن.