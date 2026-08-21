قازاقستاندا تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن سۇحباتتاسۋ ءتارتىبى وزگەردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن ەلگە كەلگەن شەتەلدىكتەر مەن ازاماتتىعى جوق ادامدارمەن سۇحبات جۇرگىزۋ ءتارتىبى وزگەردى. ەندى ۆيزاسىز رەجيم قولدانىلاتىن مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارىمەن سۇحباتتى ارنايى كوميسسيا وتكىزەدى.
ءتيىستى وزگەرىستەر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ، ىشكى ىستەر جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلەرىنىڭ بىرلەسكەن بۇيرىعىندا جازىلعان.
جاڭا تارتىپكە سايكەس، سۇحباتتى يمميگرانت تۇراقتى تۇرۋدى جوسپارلاعان وڭىردەگى حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىنا جاۋاپتى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان وتكىزەدى. ءوتىنىش بەرۋشى ساۋالنامانى پورتال ارقىلى تولتىرعاندا ءوزى تۇراقتى تۇراتىن ءوڭىردى كورسەتەدى.
ال ۆيزاسىز رەجيم قولدانىلاتىن مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارى ءۇشىن ارنايى كوميسسيا قۇرىلادى. ونىڭ قۇرامىنا حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ، مادەنيەت جانە ىشكى ساياسات سالالارىنا جاۋاپتى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ، ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ، سونداي-اق ءبىلىم سالاسىندا ساپانى قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتىنىڭ اۋماقتىق دەپارتامەنتتەرىنىڭ وكىلدەرى كىرەدى.
كوميسسيا قۇرامىندا كەمىندە بەس ادام بولۋى كەرەك. قۇجاتتاردى العان سوڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان ولاردى ءبىر جۇمىس كۇنى ىشىندە كوميسسياعا جولدايدى. سۇحباتتاسۋ بەس جۇمىس كۇنى ىشىندە وتكىزىلەدى.
سۇحباتتى بەتپە-بەت نەمەسە قاشىقتان وتۋگە بولادى. ونىڭ وتكىزىلەتىن كۇنى، ۋاقىتى، فورماتى مەن ورنى تۋرالى اقپارات ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ جەكە كابينەتىندە كورسەتىلەدى. ونلاين سۇحباتتاسۋ كەزىندە بەينەبايلانىس ارقىلى جەكە باسىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن مەسسەندجەرلەر مەن باسقا دا بايلانىس قۇرالدارى پايدالانىلۋى مۇمكىن.
سۇحباتتاسۋ قورىتىندىسى بويىنشا كوميسسيا قازاقستاندا تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات بەرۋ جانە قانداس مارتەبەسىن الۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى ودان ءارى الۋعا جول بەرۋ نەمەسە باس تارتۋ تۋرالى ۇسىنىم شىعارادى. بۇل رەتتە شەشىم اشىق داۋىس بەرۋ ارقىلى قابىلدانادى. كوميسسيا وتىرىسى مۇشەلەرىنىڭ كەمىندە ۇشتەن ەكىسى قاتىسقان جاعدايدا عانا زاڭدى دەپ ەسەپتەلەدى.
ال ۆيزالىق رەجيم قولدانىلاتىن مەملەكەتتەردىڭ ازاماتتارى ءۇشىن ءتارتىپ وزگەشە. ولار قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى مەكەمەلەرىندە B8 جانە C1 ساناتىنداعى ۆيزالاردى راسىمدەۋ كەزىندە سۇحباتتاسۋدان وتەدى.
وزگەرىستەر قانداس مارتەبەسىن بەرۋ تارتىبىنە دە قاتىستى. ەندى ءوتىنىش بەرگەندە قانداستار مەن ولاردىڭ وتباسى مۇشەلەرى دەربەس دەرەكتەردى، ونىڭ ىشىندە بانك قۇپياسىنا جاتاتىن مالىمەتتەردى، كرەديتتىك بەرەشەك سوماسىن، اي سايىنعى تولەمدەر مەن مەرزىمى وتكەن مىندەتتەمەلەر تۋرالى اقپاراتتى جيناۋعا جانە وڭدەۋگە كەلىسىم بەرۋى قاجەت.
سونىمەن قاتار، قانداس مارتەبەسىن جويۋدىڭ جاڭا نەگىزى ەنگىزىلدى. ەگەر قانداس مارتەبەسىن العاننان كەيىن ءۇش ايدا ۇكىمەت ايقىنداعان قونىستانۋ وڭىرلەرىندە تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋعا ءوتىنىش بەرمەسە، ونىڭ قانداس مارتەبەسى جويىلۋى مۇمكىن.
تولەم قابىلەتىن راستاۋعا قاتىستى تالاپ تا ناقتىلاندى. ەگەر قازاقستان ازاماتتىعىن العانعا دەيىنگى بەس جىلدا بانك شوتىندا تۇرعان قاراجاتتىڭ بار ەكەنى راستالماسا، قانداس مارتەبەسى جويىلۋى مۇمكىن.
وزگەرىستەر تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇجاتتار تىزىمىنە دە ەنگىزىلدى. اتاپ ايتقاندا، سۇرانىسقا يە ماماندىق يەلەرىنە، ەلدىڭ ەكونوميكالىق دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان ادامدارعا، باسىم جوبالارعا قاتىسۋشىلار مەن ينۆەستورلارعا قويىلاتىن تالاپتار جەكە كورسەتىلگەن.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان كوشى-قون جۇيەسىن ەڭبەك نارىعىنىڭ سۇرانىسىنا بەيىمدەپ جاتىر.
اۆتورلار
ايجان سەرىكجان قىزى