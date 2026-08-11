قازاقستاندا سۋ ديپلوماتياسى دەپارتامەنتى پايدا بولدى
استانا. قازاقپارات- قازاقستان رەسپۋبليكاسى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىمىندا سۋ ديپلوماتياسى دەپارتامەنتى قۇرىلدى، دەپ حابارلايدى 24kz.
جاڭا بولىمشەنىڭ باستى ماقساتى - ەلىمىزدىڭ سۋ ديپلوماتياسى سالاسىنداعى جۇمىسىن جۇيەلى تۇردە ۇيىمداستىرۋ جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە ۇيلەستىرۋ. دەپارتامەنت ترانسشەكارالىق سۋ نىساندارىنا قاتىستى مەملەكەتارالىق كوميسسيالارداعى قازاقستاننىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرەدى. سونداي-اق سەرىكتەس ەلدەرمەن جۇرگىزىلەتىن كەلىسسوزدەرگە قاتىسىپ، سۋ سالاسىنداعى حالىقارالىق كەلىسىمدەردى ازىرلەۋ جانە جۇزەگە اسىرۋ جۇمىستارىن قامتاماسىز ەتەدى.
سۋ ديپلوماتياسى دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىنە ءشارىپ دانيار ەسەن ۇلى تاعايىندالدى. دانيار ءشارىپ 1992 -جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «گيدرولوگيا» ماماندىعى بويىنشا، سونداي-اق كاسپي قوعامدىق ۋنيۆەرسيتەتىن «قۇقىق تانۋ» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان.
ەڭبەك جولىن 2015 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى سۋ رەسۋرستارى كوميتەتىنىڭ سۋ شارۋاشىلىعى قۇرىلىستارىن پايدالانۋ جانە دامىتۋ باسقارماسىندا باستاعان. ءار جىلدارى ساراپشى، باس ساراپشى قىزمەتتەرىن اتقارعان. 2019 -جىلى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ترانسشەكارالىق وزەندەر دەپارتامەنتىندە باس ساراپشى قىزمەتىنە تاعايىندالدى. كەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەكولوگيا، گەولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ ترانسشەكارالىق وزەندەر دەپارتامەنتىندە جۇمىس ىستەپ، باسقارما باسشىسى لاۋازىمىنا دەيىن كوتەرىلدى.
2023- 2024 -جىلدارى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اپپاراتىنىڭ باس ينسپەكتورى قىزمەتىن اتقاردى. 2024 -جىلدان باستاپ سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىندە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق باعىتى بويىنشا قىزمەت ەتتى. الدىمەن حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، كەيىن وسى دەپارتامەنتتىڭ ديرەكتورى بولدى.