قازاقستاندا قۇرىلىس ماتەريالدارىنىڭ يمپورتىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءۇشىنشى ەلدەر ارقىلى سەمەنت، گيپسوكارتون، تاباقتى شىنى، تاس بۇيىمدارى جانە قۇرعاق قۇرىلىس قوسپالارىن يمپورتتاۋعا شەكتەۋ ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ءمالىم ەتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، قابىلدانعان شارالار وتاندىق ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋعا جانە ىشكى نارىقتاعى باعا تۇراقتىلىعىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- باسقا ەلدەر ارقىلى سەمەنت، گيپسوكارتون، شىنى، تاس - بۇيىمدارى مەن قۇرعاق قۇرىلىس قوسپالارىن يمپورتتاۋعا شەكتەۋلەر ەنگىزىلدى. قابىلدانعان شارالار ىشكى نارىقتاعى باعا دەڭگەيىنە كەرى اسەر ەتپەي، وتاندىق ءوندىرىس كولەمىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتتى، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
سونىمەن قاتار مينيستر ىشكى نارىقتى تۇراقتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا مينەرالدى تىڭايتقىشتار ەكسپورتى ليسەنزيالانعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ناتيجەسىندە وتاندىق فەرمەرلەر مينەرالدى تىڭايتقىشتاردى كەلىسىلگەن تۇراقتى باعامەن الىپ جاتىر.
بۇدان بولەك، مەتاللالوم اينالىمىن رەتتەۋ باعىتىنداعى جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر. بۇل قارا مەتاللۋرگيانى دامىتۋعا، بولاتتىڭ جاڭا ماركالارىن يگەرۋگە، سونداي-اق اۆتوموبيل جاساۋ، ماشينا جاساۋ جانە قۇرىلىس سالالارىنا قاجەتتى ءونىم ءوندىرىسىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.