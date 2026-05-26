قازاقستاندا قاتەرلى ىسىككە قارسى ءدارى كلينيكالىق سىناقتىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى ەمدەۋگە ارنالعان جاڭا دارىلىك پرەپارات كلينيكالىق سىناقتىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە ءوتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگىدە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ايتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كەز كەلگەن دارىلىك پرەپاراتتى ازىرلەۋ - 6-7 كەزەڭنەن تۇراتىن كۇردەلى پروتسەس. قازىرگى ۋاقىتتا زەرتتەۋشىلەر جانۋارلارعا جۇرگىزىلگەن بارلىق كلينيكالىق سىناق كەزەڭدەرىن تولىق اياقتاپ، ادامدارعا جاسالاتىن ءبىرىنشى كەزەڭنەن وتكەن.
- ءبىز كلينيكالىق سىناقتاردىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە وتتىك. بۇل كەزەڭدە پرەپاراتتىڭ ناقتى مولشەرى انىقتالادى، ياعني ماكسيمالدى اسەر بەرەتىن وڭتايلى مولشەرى ەسەپتەلەدى. دوزانى ارتتىرۋدىڭ كەز كەلگەن وزگەرىسى قايتادان رۇقسات بەرۋ راسىمدەرىنەن وتەدى، - دەدى ول بريفينگىدە.
قازىرگى ۋاقىتتا زەرتتەۋ جۇمىستارىنا استانا ونكولوگيالىق ورتالىعى تارتىلعان. سونداي-اق سىناقتار الماتى مەن قاراعاندى قالالارىنداعى ونكولوگيالىق ورتالىقتاردا دا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ۆەدومستۆو وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، ەكىنشى كەزەڭدە پرەپاراتتىڭ العاشقى ناتيجەسى وڭ ديناميكانى كورسەتكەن.
- ءبىرىنشى كەزەڭدە الماتى ونكوورتالىعىندا اۋىر ونكولوگيالىق دياگنوزى بار ناۋقاستارعا، سونىڭ ىشىندە توق ىشەك پەن اسقازان وبىرى بويىنشا زەرتتەۋ جۇرگىزىلدى. ەكىنشى كەزەڭ ناتيجەسىندە بارلىق قاتىسۋشىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ كورسەتكىشى ساقتالدى، ال شامامەن 30 پايىزىندا مەتاستازداردىڭ جانە ىسىك تارالۋىنىڭ ازايۋى بايقالدى، - دەدى سپيكەر.
قازىرگى كەزەڭدە پرەپاراتتىڭ دوزاسى ناقتىلانىپ، ونىڭ باسقا ونكولوگيالىق اۋرۋ تۇرلەرىنە اسەرى دە قوسىمشا زەرتتەلىپ جاتىر.
- زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا بيىل جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن الدىن الا قورىتىندى جاسالىپ، كەيىن پرەپاراتتى تىركەۋگە بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونداي-اق ناقتى ناتيجەلەر قىركۇيەك ايىندا وتەتىن ارنايى بريفينگىدە جاريالانباق، - دەپ تولىقتىردى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ونكولوگيالىق اۋرۋدىڭ الدىن الۋعا ارنالعان قوسپا ازىرلەنىپ جاتىر.