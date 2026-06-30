قازاقستاندا مەملەكەتتىك مەكتەپتەردە ورىن جەتكىلىكتى - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - جەكەمەنشىك مەكتەپتەردەگى وقۋ اقىسىنىڭ قىمباتتاۋى مەن وقۋشىلاردىڭ مەملەكەتتىك مەكتەپتەرگە اۋىسۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى وقۋ-اعارتۋ ۆيسە-ءمينيسترى جايىق شاراباسوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وقۋ اقىسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى ۋاكىلەتتى ورگان جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ قوسىمشا شارالاردى پىسىقتاپ جاتىر.
- مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى اياسىندا پەداگوگتەردىڭ ەڭبەكاقىسىن تولەۋگە، اعىمداعى جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە جانە قاجەتتى جابدىقتاردى ساتىپ الۋعا قاراجات قاراستىرىلعان. سوندىقتان جەكەمەنشىك مەكتەپتەرمەن بىرلەسىپ، وقۋ اقىسىنىڭ قىمباتتاۋىنا قانشالىقتى نەگىز بار ەكەنىن جان-جاقتى زەردەلەۋىمىز قاجەت، - دەدى جايىق شاراباسوۆ.
ۆيسە-ءمينيستردىڭ سوزىنشە، ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە وقۋشىلاردى مەكتەپ ورىندارىمەن قامتاماسىز ەتۋگە جەتكىلىكتى مۇمكىندىك بار.
- سوڭعى ەكى جىلدا ەلىمىزدە 217 مەكتەپ سالىندى. ولاردىڭ كوپشىلىگىندە بوس ورىندار جەتكىلىكتى. سوندىقتان سىنىپتاردىڭ شامادان تىس تولىپ كەتۋ قاۋپى جوق، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بيىل 22 جەكەمەنشىك مەكتەپ ليسەنزياسىنان ايىرىلدى.
سونىمەن قاتار جەكەمەنشىك مەكتەپتەر سانىنىڭ قارقىندى ءوسۋى ءبىرقاتار جۇيەلى كەمشىلىكتىڭ بار ەكەنىن كورسەتتى.