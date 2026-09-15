قازاقستاندا كورەي كاپيتالى بار 1 مىڭنان استام بىرلەسكەن كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-مينيسترىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ حان سون سۋكتى كورەيا ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالۋىمەن قۇتتىقتاپ، اسا جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.
- بۇگىندە قازاق-كورەي قارىم-قاتىناستارى تۇراقتى تۇردە جاقسى دامىپ كەلە جاتىر. ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىمىزدىڭ اياسىندا قوس تاراپ ءۇشىن دە پايدالى بولاتىن كوپتەگەن ماڭىزدى باستامالار جۇزەگە اسىرىلۋدا. ءسىزدىڭ ەلىڭىز قازاقستاننىڭ ون ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسىنىڭ قاتارىنا كىرەدى. قازاقستاندا كورەي كاپيتالى بار 1 مىڭنان استام بىرلەسكەن كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. ءبىراق الدىمىزدا تۇرعان جاۋاپتى مىندەت وتە كوپ. سىزدەرمەن بىرگە جوسپارلارىمىزدى ويداعىداي ىسكە اسىرامىز دەپ ويلايمىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندا وڭتايلى ىسكەرلىك جانە ينۆەستيتسيالىق كليمات جولعا قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- ەلىمىزدە كورەيانىڭ ءىرى كورپوراتسيالارىمەن قاتار، شاعىن جانە ورتا بيزنەس وكىلدەرىنىڭ كاسىپپەن اينالىسۋىنا قولايلى جاعداي جاسالعان. وسى باعىتتا قازاق-كورەي ۇكىمەتتەرى قاجەتتى شارالاردى اتقارىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسيا، سونداي-اق ىسكەرلىك كەڭەس ءتيىمدى جۇمىس ىستەپ كەلەدى. سونىمەن قاتار قاجەتتى قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاسقان، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت پرەمەر-مينيسترگە قازاق-كورەي كاسىپكەرلەرىنىڭ دوڭگەلەك ۇستەلىنە قاتىسقانى ءۇشىن العىس ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى جيىن اياسىندا قول قويىلاتىن ماڭىزدى قۇجاتتار ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتە تۇسەرىنە سەنىم ءبىلدىردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت لي چجە ميەڭمەن جۇرگىزەتىن كەلىسسوزدەردىڭ ماڭىزىنا ەرەكشە نازار اۋداردى. بۇل كەزدەسۋ ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستار تاريحىنداعى جاڭا كەزەڭگە جول اشادى.
بۇدان بولەك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتتەر اراسىنداعى ىقپالداستىقتىڭ باسىم باعىتتارىنا توقتالدى.
- كۇن تارتىبىندە ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىن ەكى ەسە ارتتىرۋ مىندەتى تۇر. ول ءۇشىن كولەمدى ۇلعايتىپ قانا قويماي، ساۋدانىڭ قۇرىلىمىن وزگەرتىپ، قوسىلعان قۇنى جوعارى تاۋارلار نومەنكلاتۋراسىن كەڭەيتە ءتۇسۋ قاجەت. سوندىقتان قازاقستان مەن كورەيانىڭ ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ 2027-2030 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى باعدارلاماسىن ازىرلەۋ وتە وزەكتى دەپ بىلەمىن. سونىمەن قاتار لوكاليزاتسيالاۋ جانە ءونىمدى ءۇشىنشى نارىققا شىعارۋ بويىنشا پەرسپەكتيۆتى جوبالاردى قامتي وتىرىپ، وندىرىستىك كووپەراتسيانىڭ جەكە جول كارتاسىن دايىنداۋ ماڭىزدى دەپ سانايمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
ءسوز سوڭىندا مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ كورەيامەن ىنتىماقتاستىقتى جان-جاقتى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى.
پرەمەر-مينيستر حان سون سۋك كورەيا رەسپۋبليكاسى ءوزارا بايلانىستاردى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە مۇددەلى ەكەنىن ايتتى
- پرەزيدەنت مىرزا، سىزبەن جۇزدەسۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە. ءوزىڭىز اتاپ وتكەندەي، قازاقستان كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق ازياداعى ءىرى ساۋدا جانە ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەسى سانالادى. وسى سامميت اياسىندا ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق، اسىرەسە، ەكونوميكا، ەنەرگەتيكالىق تاسىمال تىزبەگى باعىتتارىندا جاندانا تۇسەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن. سونداي- اق كورەيا الاتاۋ قالاسىن دامىتۋدا قازاقستاننىڭ الەۋەتتى سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى بولادى دەپ ويلايمىن، - دەدى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسقا ەكونوميكالىق باستامالار عانا ەمەس، سونىمەن قاتار قارقىن العان مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستار جانە ازاماتتاردىڭ بارىس-كەلىسىنىڭ كوبەيۋى دە ەرەكشە سەرپىن بەرىپ وتىر.
كەزدەسۋ بارىسىندا كولىك-لوگيستيكا، اسا ماڭىزدى ماتەريالدار، ماشينا جاساۋ، سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت پەن مەديتسينانى دامىتۋ سالالارىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ جوسپارى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، كورەيالىق KIND كومپانياسى الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا قاتىسۋى مۇمكىن.