قازاقستاندا پايدالانىلعان اككۋمۋلياتورلاردى قايتا وڭدەۋ جوباسى جۇزەگە اسىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ CATL كومپانياسىنىڭ دەلەگاتسياسىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندا مينەرالدىق شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋ، اككۋمۋلياتورلىق باتارەيالار، ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەلەرىنىڭ ءوندىرىسى جانە پايدالانىلعان اككۋمۋلياتورلاردى قايتا وڭدەۋ سالالارىنداعى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى.
نۇرلىبەك نالىبايەۆ قازاقستان ۇكىمەتى جوعارى تەحنولوگيالىق وندىرىستەردى دامىتۋعا جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعاراتىن جەتەكشى حالىقارالىق كومپانيالارمەن ۇزاقمەرزىمدى ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋگە ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
تاراپتار شيكىزاتتى وڭدەۋدەن باستاپ اككۋمۋلياتورلار مەن ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەلەرىن وندىرۋگە، سونداي-اق پايدالانىلعان باتارەيالاردى قايتا وڭدەۋگە دەيىنگى تولىق وندىرىستىك تىزبەكتى قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرىن قاراستىردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ءوزارا مۇددەلىلىگىن راستادى.
انىقتاما:
«CATL» - ەلەكتر كولىكتەرىنە ارنالعان اككۋمۋلياتورلار مەن ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەلەرىن ءوندىرۋ بويىنشا الەمدەگى جەتەكشى كومپانيا. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كومپانيانىڭ اككۋمۋلياتورلىق ونىمدەردى وتكىزۋ كولەمى 661 گۆت·ساع- قا جەتىپ، ءتۇسىمى $62,2 ميلليارد، ال تازا پايداسى $10,6 ميللياردتى قۇرادى. كومپانيا ەلەكتر كولىكتەرىنە ارنالعان اككۋمۋلياتورلاردى جەتكىزۋ بويىنشا قاتارىنان توعىزىنشى جىل، ال ەنەرگيا جيناقتاۋ جۇيەلەرى بويىنشا قاتارىنان بەسىنشى جىل الەمدىك كوشباسشىلىقتى ساقتاپ كەلەدى.