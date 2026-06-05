قازاقستاندا ارزان اۋە رەيستەرى اشىلادى: قانداي باعىتتار قامتىلدى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتار ءۇشىن ماڭىزدى رەيستەرگە تاسىمالداۋشى ىزدەستىرىلىپ جاتىر. ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتى ءبىرقاتار سۋبسيديالاناتىن ىشكى اۋە رەيستەرىنە قىزمەت كورسەتەتىن تاسىمالداۋشىنى انىقتاۋ ءۇشىن قايتا كونكۋرس جاريالادى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كونكۋرس شىمكەنت- قاراعاندى، جەزقازعان- قاراعاندى جانە قىزىلوردا- اقتاۋ باعىتتارى بويىنشا وتكىزىلەدى. رەيستەر 2026 -جىلدىڭ ماۋسىم- جەلتوقسان ايلارى ارالىعىندا اپتاسىنا ەكى رەت ورىندالادى. ۇشاق بيلەتتەرىن بەلگىلەنگەن تاريف بويىنشا بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ۇستاۋ كوزدەلگەن. شىمكەنت- قاراعاندى - 20 مىڭ تەڭگە؛ جەزقازعان- قاراعاندى - 13 مىڭ تەڭگە؛ قىزىلوردا- اقتاۋ - 25 مىڭ تەڭگە بولادى.
اتالعان باعىتتاردى سۋبسيديالاۋعا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 672 ميلليون تەڭگە بولىنگەن. ونىڭ ىشىندە ەڭ كوپ قارجى قىزىلوردا- اقتاۋ باعىتىنا قاراستىرىلعان. وسى رەيستەردى ورىنداۋعا دايىن قازاقستاندىق اۋە كومپانيالارى كونكۋرسقا قاتىسا الادى. جەڭىمپاز كومپانيا ماۋسىمنان جەلتوقسانعا دەيىن اپتاسىنا ەكى رەت رەيس ورىنداۋى ءتيىس. كونكۋرسقا تۇراقتى ىشكى رەيستەردى ورىنداۋعا رۇقساتى بار، سالىقتىق بەرەشەگى جوق جانە قاجەتتى قارجىلىق رەزەرۆى مەن كەمىندە 50 ورىندىق اۋە كەمەلەرى بار قازاقستاندىق اۋە كومپانيالارى قاتىسا الادى.