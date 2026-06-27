قازاقستان يران پورتىنداعى جەر ۋچاسكەسىن قالاي پايدالانادى - سەرىك جۇمانعارين
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين يراندىق بەندەر-ابباس پورتىنداعى قازاقستاندىق تەرمينال قۇرىلىسى جونىندە مالىمدەمە جاسادى.
- ءبىز بەندەر-ابباس پورتىندا 15 گەكتار جەرگە جۇكتى اۋىستىرىپ-تيەۋگە ارنالعان تەرمينال سالۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. قۇرىلىسقا بيۋدجەت قاراجاتى ەمەس، جەكە سەكتور قارجىسى جۇمسالادى. مەنىڭ بىلۋىمشە، قازىر كەلىسسوزدەر قورىتىندى كەزەڭدە. جالداۋ اقىسى - ءبارى كەلىسىلگەن، - دەدى ول.
سەرىك جۇمانعاريننىڭ سوزىنشە، قازاقستان بولاشاقتا بۇل تەرمينال ارقىلى وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس ازيا نارىعىنا شىعىپ، ءتۇرلى تاۋارلاردى ەكسپورتتاي الادى.
- ءبىز قازىر اۋعانستان ارقىلى تەمىرجول سالۋعا نيەتتىمىز. ال يران ارقىلى تەمىرجول قازىردىڭ وزىندە بار. ول اقتاۋدان باستالىپ، تۇرىكمەنستان ارقىلى وتەدى. اتالعان مارشرۋتتا ەكى وتكىزۋ پۋنكتى بار. ءبىرى كاسپي تەڭىزىنە جاقىن، ەترەك دەپ اتالادى. ەكىنشىسى ءسال ارى، اتاۋى - سەراحس. ەكەۋى دە پارسى شىعاناعىنا اپارادى. ال اتالعان شىعاناقتا بەندەر- ابباس قالاسىندا ءىرى پورت بار. ءوزىم وندا بولعانمىن، وتە ءىرى پورت. وسى باعىت ارقىلى قازاقستان پارسى شىعاناعىنا، ودان ءارى ءۇندى مۇحيتىنا، شىعىس افريكاعا، وڭتۇستىك-شىعىس ازياعا شىعا الادى. ماقسات - وسى، - دەپ ءتۇسىندىردى جۇمانعارين.
سونىمەن قاتار، جۋرناليستەر ودان بۇل باعىت ارقىلى قانداي تاۋارلار ەكسپورتتالاتىنىن سۇرادى.
- سانكسيالاردىڭ كەسىرىنەن بۇعان دەيىن ءبىز يرانعا كىرگىزۋگە جانە بۇل ەل تەرريتورياسى ارقىلى تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان تاۋارلاردى (مەتالدار، ترانسفورماتورلار ت. ب. ) تىزىمنەن الىپ تاستاۋعا بىرنەشە رەت تىرىستىق. كەلىسىمشارتتارعا قول قويىلعاننان كەيىن، وسى ماسەلەلەردىڭ بارلىعى ناقتىلانادى دەپ ويلايمىز. يرانعا جانە يران اۋماعى ارقىلى باسقا دا ەلدەرگە بارلىق تاۋاردى جەتكىزۋگە مۇمكىندىك الامىز دەگەن ۇمىتتەمىز، - دەدى مينيستر.
قازاقستان اتالعان ايماقتا گەوساياسي جاعداي ۋشىققان جاعدايدا جۇك تاسىمالدايتىن تاعى ءبىر بالاما جولداردىڭ جوباسىن ازىرلەپ قويعان.
سەرىك جۇمانعاريننىڭ سوزىنشە، قازاقستان اۋعانستان ارقىلى جول سالۋدى دا قاراستىرىپ جاتىر. سوندا پاكىستاننىڭ تەرەڭ سۋلى پورتتارىنا شىعۋعا مۇمكىندىك اشىلماق.
- بۇل باعىت، ءتىپتى، ءتيىمدى بولار ەدى. سەبەبى، ورمۋز بۇعازىنا شىعۋدىڭ قاجەتى بولمايدى. جۋىردا يراننىڭ جول سالاسىنا جاۋاپتى مينيسترىمەن كەزدەستىم. ول تاعى ءبىر پورتتىڭ، ياعني چاباحاردىڭ تەمىرجول قۇرىلىسى اياقتالۋعا تاياۋ ەكەنىن ايتتى. ال چاباحار ورمۋز بۇعازىندا. ونداعى بارلىق پورت بەلگىلى ءبىر جاعدايلار ورىن السا، قاۋىپتى ايماققا اينالادى. ونداي جايتتار جاقىن ارادا قايتالانبايدى دەپ ويلايمىن. ءبىراق ءبارىبىر دە بىز ءۇشىن الگىندەي جاعدايلار ەسكەرتۋ دابىلى ىسپەتتى. سوندىقتان اۋعانستان باعىتىن دا ءبىر نۇسقا رەتىندە قاراستىرامىز، - دەپ تۇيىندەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن س ءى م يراننىڭ بەندەر-ابباس پورتىنان بەرگەن جەر تەلىمىن قازاقستان نەگە ءالى يگەرمەي وتىرعانىن مالىمدەگەن ەدى.