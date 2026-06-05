قازاقستان تۋىندا ءداۋىت جۇلدىزى بولۋى مۇمكىن ەدى: مەملەكەتتىك رامىزدەر قالاي تاڭدالدى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستاننىڭ قازىرگى مەملەكەتتىك تۋى بەكىتىلمەي تۇرىپ، ءتۇرلى ەرەكشە ءارى ءتىپتى كۇتپەگەن نۇسقالار تالقىلانعان. سولاردىڭ ىشىندە ءداۋىت جۇلدىزىنا ۇقساس سەگىز قىرلى بەلگى دە بولعان، دەپ حابارلايدى «24KZ».
بۇگىندە ول كوبىنە ەۆرەي حالقىنىڭ سيمۆولى رەتىندە تانىمال. تۋ جوباسىنا 400 دەن استام ەسكيز تۇسكەن جاڭا مەملەكەتتىك تۋدى تاڭداۋ بارىسىندا ارنايى جۇمىس توبى 14 رەت جينالعان. تالقىلاۋعا 453 تۋ ەسكيزى، 245 ەلتاڭبا نۇسقاسى، 51 ءانۇران جوباسى جانە ونداعان حات جولدانعان.
نەگىزگى يدەيا - قازاقستاننىڭ تاۋەلسىز مەملەكەت رەتىندەگى ورنى مەن جالپى ادامزاتتىق قۇندىلىقتاردى كورسەتۋ بولدى.
ەرەكشە ۇسىنىستار قانداي ەدى؟
كوپ ءتۇستى جولاقتى تۋ. جاسىل، سارى جانە كوك تۇستەردەن تۇراتىن نۇسقا ۇسىنىلعان. ءبىراق ول ۇلتتىق ەرەكشەلىكتى ايقىن كورسەتپەيدى دەپ باعالاندى. ەگەر قابىلدانسا، قازىرگى كەيبىر ەلدەردىڭ تۋىنا ۇقساپ كەتۋى مۇمكىن ەدى.
سەگىز قىرلى جۇلدىز بەن ين يان. (ءداۋىت جۇلدىزىنا ۇقساس بەلگى). ەكى شارشىدان قۇرالعان بۇل سيمۆول ماڭگىلىكتى بىلدىرەدى دەپ تۇسىندىرىلگەن: ءبىر بولىگى وتكەندى، ەكىنشىسى بولاشاقتى بەينەلەيدى. ول قازاقستاننىڭ جارقىن كەلەشەگىنىڭ بەلگىسى رەتىندە قاراستىرىلعان.
جاس اي بەينەسى بار تۋ نۇسقاسى. ول قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق، قۇقىقتىق مەملەكەت رەتىندە الەمدىك قاۋىمداستىقتان ءوز ورنىن الۋعا ۇمتىلىسىن بىلدىرگەن.
اق-قىزىل-جاسىل ءتۇستى جوبا. ابىلايحاننىڭ اق تۋى. مۇندا ءار تۇسكە سيمۆوليكالىق ماعىنا بەرىلگەن: اق - تۇتاستىق، قىزىل - تاريح، جاسىل - جەر، جۇلدىز - شاتتىق.
ناتيجەسىندە قازىرگى تۋ تاڭدالدى. كوگىلدىر فوندا كۇن مەن قىران بەينەلەنگەن بۇگىنگى مەملەكەتتىك تۋ بەكىتىلدى. ونىڭ اۆتورى - شاكەن نيازبەكوۆ جانە شىعارماشىلىق توپ.
سامۇرىقتان كەمپىرقوساققا دەيىن: ەلتاڭبا ءۇشىن ۇسىنىلعان ەسكيزدەر
ەلتاڭبا بويىنشا 245 ەسكيز قارالعان. ەلتاڭبانى جاساۋ بارىسىندا 90-جىلدارى وتە ەرەكشە جوبالار ۇسىنىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا سامۇرىق قۇسى، قاناتتى ارىستان جانە ءتۇرلى فانتاستيكالىق گيبريدتەر بولعان. كەي ەسكيزدەردە قاسقىر مەن تۇلكىنىڭ ارالاس بەينەسى، ءتىپتى ەلتاڭبانى كەمپىرقوساق تۇستەرىمەن بوياۋ يدەياسى دا ۇسىنىلعان.
الايدا كوميسسيا مۇنداي نۇسقالاردان باس تارتىپ، ورتاق شەشىمگە كەلدى. ناتيجەسىندە جانداربەك مالىبەكوۆ پەن شوت- امان ءۋاليحانوۆتىڭ يدەيالارى بىرىكتىرىلىپ، قازىرگى قازاقستان ەلتاڭباسى بەكىتىلدى - شاڭىراق، قاناتتى تۇلپارلار جانە ۋىقتار بەينەلەنگەن.
ءانۇران تاريحى دا بىرنەشە كەزەڭنەن وتكەن: 1992 -جىلى العاشقى رەسمي ءانۇران قابىلداندى 2006 -جىلى قازىرگى «مەنىڭ قازاقستانىم» ءانى بەكىتىلدى. ونىڭ مۋزىكاسىن ءشامشى قالداياقوۆ جازعان.