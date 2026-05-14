قازاقستان مەن تۇركيا 14 قۇجاتقا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ەكى ەلدىڭ رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرى مەملەكەتارالىق، ۇكىمەتارالىق جانە ۆەدومستۆوارالىق دەڭگەيدەگى قۇجاتتارمەن الماستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
1. 1995 -جىلعى 13 -ماۋسىمداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسى اراسىندا ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى قۇقىقتىق كومەك تۋرالى شارتقا وزگەرىس ەنگىزۋ تۋرالى حاتتاما؛
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى مادەني ورتالىقتاردى قۇرۋ، اتالعان مادەني ورتالىقتاردىڭ جۇمىس ىستەۋى جانە قىزمەتى تۋرالى كەلىسىم؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اراسىنداعى ينۆەستيتسيالاردى ىنتالاندىرۋ جانە ءوزارا قورعاۋ تۋرالى كەلىسىم؛
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن TAV Holding كومپانياسى اراسىنداعى ينۆەستيتسيالىق كەلىسىم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە تۋريزم مينيسترلىگى اراسىنداعى «اباي-اكيف» بىرلەسكەن باعدارلاماسىن قۇرۋ نيەتى تۋرالى كەلىسىم؛
6. قازاقستان رەسپۋبليكاسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن تۇركيا رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق ءبىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا «مااريف» تۇرىك قورىنىڭ ەكى مەكتەبىن اشۋ نيەتى تۋرالى مەموراندۋم؛
7. قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسىنا قاراستى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنى جانە تۇركيا تەلەراديو كورپوراتسياسى (ت ر ت) اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم؛
8. اۋرۋحانا قۇرىلىسىن قارجىلاندىرۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
9. «قازمۇنايگاز» ۇ ك ا ق پەن Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı اراسىنداعى مۇناي سەرۆيسى قىزمەتتەرىن كورسەتۋ ماسەلەسى بويىنشا ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم؛
10. «قازمۇنايگاز» ۇك ا ق پەن Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı اراسىنداعى مۇناي-گاز جوبالارىن بىرلەسىپ ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
11. «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى مەن ىستانبۇل قارجى ورتالىعى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
12. «انكا» ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن وندىرەتىن جانە ولارعا سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتەتىن بىرلەسكەن كاسىپورىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىم؛
سونىمەن قاتار تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا مىناداي قۇجاتتارعا قول قويىلدى:
1. قازاقستاندىق حالىقارالىق دامۋ اگەنتتىگى (KazAID) مەن تۇرىك ىنتىماقتاستىق جانە ۇيلەستىرۋ اگەنتتىگى (TIKA) اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
2. «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىنىڭ بيرجاسى (Astana International Exchange Ltd.) مەن «ىستانبۇل قور بيرجاسى» اكسيونەرلىك قوعامى (Borsa Istanbul Anonim Şىrketi) اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم.
ايتا كەتەلىك توقايەۆ پەن ەردوعان ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويعان ەدى.