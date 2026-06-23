قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق قانداي قۇجاتتارعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ، ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتانىڭ جانە ەۋروپالىق كوميسسيا پرەزيدەنتى ۋرسۋلا فون دەر ليايەننىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ، ەۋروپالىق كەڭەس پرەزيدەنتى انتونيۋ كوشتانىڭ جانە ەۋروپالىق كوميسسيا پرەزيدەنتى ۋرسۋلا فون دەر ليايەننىڭ قاتىسۋىمەن مىناداي قۇجاتتارعا قول قويۋ ءراسىمى ءوتتى.
1. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى مەن ەۋروپالىق وداق اراسىندا «اۋە تاسىمالىنىڭ كەيبىر اسپەكتىلەرى تۋرالى» كەلىسىم؛
2. «Air Astana» اق مەن Airbus كومپانياسى اراسىندا 50 اۋە كەمەسىنە دەيىن تاپسىرىس بەرۋگە قول قويۋ ءراسىمى؛
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگى مەن ەۋروپالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى اراسىندا ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسىن ەنگىزۋ جانە «ە- جولدارى» سيفرلىق پلاتفورماسىن جاساقتاۋعا گرانت ءبولۋ جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم؛
4. «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق مەن ەۋروپالىق ينۆەستيتسيالىق بانك اراسىندا ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعدارىنىڭ بولىگى سانالاتىن قازاقستان وڭىرلەرىندەگى جولداردى قالپىنا كەلتىرۋگە ارنالعان «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق جوبالارىن قارجىلاندىرۋ بويىنشا مەموراندۋم؛
5. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى مەن ەۋروپالىق قايتا قۇرۋ جانە دامۋ بانكى اراسىندا مينەرالدار مەن مەتالدار سالاسىنداعى وزىق تاجىريبەلىك ورتالىق قۇرۋعا ارنالعان تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە ازىرلەۋ بويىنشا ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋم.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋروپالىق وداق باسشىلارىمەن بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلداعان ەدى.