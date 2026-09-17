قازاقستان مەن رەسەيدى جالعايتىن جانە موڭعولياعا اپاراتىن ەڭ قىسقا جول سالىنادى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستانداعى ريددەر ءبىر جاعى رەسەي، ءبىر جاعى موڭعوليا شەكاراسىنا ءتيىپ تۇر. ءبىراق بارىس-كەلىس ءۇشىن ماقتانا المايمىز. ريددەردەن رەسەيگە اپاراتىن تراسسانىڭ قازاقستانداعى بولىگى 2000- جىلداردىڭ باسىندا سالىنعان.
ءدال وسىنداي قۇرىلىس كورشى ەلدە دە جۇرگىزىلۋى ءتيىس ەدى. ءبىراق 20 جىلدان اسا ۋاقىت توقتاپ تۇر. رەسەيلىك تاراپ جوبانى ەندى عانا جانداندىرۋعا كىرىستى. ال جوبا ىسكە اسسا، ريددەر ترانزيتتىك قالا مارتەبەسىن الۋى مۇمكىن. ريددەر - گەوگرافيالىق تۇرعىدان تۇيىقتا ورنالاسقان قالا. تۋريزمدى تۇلەتىپ، ساۋدا-ساتتىقپەن اينالىسۋ وڭاي ەمەس. سوندىقتان كەنشىلەر شاھارى مەن رەسەيدىڭ التاي ولكەسىنىڭ اراسىندا حالىقارالىق جول سالۋ تۋرالى ۇسىنىس تالاي رەت تالقىلاندى. ەكىجاقتى فورۋمداردا ايتىلدى. وسىدان كەيىن قازاقستاندىق تاراپ 62 شاقىرىم جولدىڭ نەگىزگى قاباتىن سالدى.
الەكساندر سەروۆ، جۇك كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى:
- جول قاتىناسى قيىن ەكەنى راس. جەڭىل كولىكتەر قالاي بارىپ، كەلىپ جۇرگەنىن بىلمەيمىن. مەن ءوزىم مىنا جۇك كولىگىمەن ارەڭ ءجۇرمىن. تولىق جوندەسە، جاقسى بولار ەدى.
رەسەي جاعى قۇرىلىستى كەشىكتىرگەنىمەن، ەكى ەلدىڭ سالا باسشىلارى بيىل بۇل ماسەلەگە قايتا ورالدى. جاقىندا مەملەكەتارالىق كوميسسيا جول تۇسەتىن اۋماقتى ارالاپ، زەرتتەۋ جۇرگىزبەكشى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل تراسسا تەك شىعىس قازاقستانمەن رەسەيدى عانا بايلانىستىرىپ قويماي، موڭعولياعا اپاراتىن ەڭ قىسقا مارشۋرتقا اينالادى. ءسويتىپ ءۇش ەلدى جالعايتىن حاب بولادى.
الماس قاسەنوۆ، «قازاۆتوجول» ۇ ك ش ق و فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى:
- قازىرگى كەزدە موڭعوليا ەلىنە دەيىن بارۋ جولدىڭ ارا قاشىقتىعى - 1700 شاقىرىم. ەگەر اتالعان جوبا ىسكە اسىپ جاتسا، جول ەكى ەسەگە، 850 شاقىرىمعا قىسقارادى. سول سەبەپتى وسى كوميسسيالىق شەشىمنەن كەيىن وڭ شەشىم تابادى دەپ ويلايمىز.
قازاقستان جاعى نەگىزى دايىن. حالىقارالىق جول قۇرىلىسى اياقتالسا، ريددەر تۇرعىندارى ءۇشىن ءتيىمدى بولماق. ساۋدا-ساتتىق دامىپ، بارىس-كەلىس، الىس-بەرىس جەڭىلدەيدى. تۋريستىك الەۋەت ارتادى. بيىل جازدا مۇندا 6 مىڭ ادام دەمالدى. سولاردىڭ دەنى - قىتاي مەن رەسەيدەن كەلگەندەر.
دۋمان راحمەتقاليەۆ، ريددەر قالاسىنىڭ اكىمى:
- ترانزيتتى قالا بولساق، رەسەيمەن تاۋار اينالىمى قارقىن الادى. ينفلياتسيا تۇراقتايدى. اسىرەسە تۋريستىك مۇمكىندىكتەرىمىزدى تولىق پايدالانا الامىز. ول جاقتا تۋريزم وتە جاقسى دامىعان. ءبىز دە قالىسپاي، ءتۇرلى دەمالىس ورىندارىن اشامىز.
«وسىلايشا بۇل ماڭىزدى باستامانىڭ ەندىگى تاعدىرى ەكى ەل وكىلدەرىنەن قۇرالعان كوميسسيا شەشىمىنە بايلانىستى»، - دەيدى ماماندار. ەگەر وڭ شەشىم تاپسا، ريددەر ترانزيتتى قالا مارتەبەسىن الۋى مۇمكىن.
24.kz