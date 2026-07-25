قازاقستان مەن رەسەيدىڭ بىرلەسكەن ونەركاسىپتىك جوبالارى 52,7 ميلليارد دوللارعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى ولجاس ساپاربەكوۆ ومبى قالاسىندا وتكەن قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ XXII فورۋمى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان «ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا - قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ورنىقتى دامۋىنىڭ فاكتورى» اتتى پانەلدىك سەسسياعا قاتىستى.
سەسسيا بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى، بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالار، ينۆەستورلاردى مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى جانە ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى دامىتۋ تەتىكتەرى تانىستىرىلدى.
رەسەي قازاقستان ەكونوميكاسىنا ينۆەستيتسيا سالاتىن ەڭ ءىرى ءۇش ەلدىڭ قاتارىنا كىرەدى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رەسەيدەن تارتىلعان تىكەلەي ينۆەستيتسيالار كولەمى $2,9 ميلليارد ال 2005 -جىلدان بەرى تارتىلعان ينۆەستيتسيالاردىڭ جيىنتىق كولەمى شامامەن $29 ميللياردقا جەتتى.
قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا قورجىنىندا جالپى قۇنى $52,7 ميلليارد بولاتىن، شامامەن 60 مىڭ جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن 177 بىرلەسكەن جوبا بار. ونىڭ ىشىندە جالپى قۇنى $22,4 ميلليارد بولاتىن 122 جوبا قازىردىڭ وزىندە ىسكە اسىرىلدى.
سونداي-اق جيىندا ينۆەستورلاردى مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ قولدانىستاعى شارالارى، ونىڭ ىشىندە ارنايى ەكونوميكالىق جانە يندۋستريالىق ايماقتاردىڭ مۇمكىندىكتەرى، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى قارجىلاندىرۋ تەتىگى قاراستىرىلدى.