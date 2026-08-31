قازاقستان قىتايدىڭ جوعارى تەحنولوگيالى اۋىر گاز تۋربيناسىنا يە بولاتىن العاشقى ەل اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قىتايدا ازىرلەنگەن F ساناتىنداعى 50 مەگاۆاتتىق G50 اۋىر گاز تۋربيناسىنا يە بولاتىن الەمدەگى العاشقى ەل اتاندى. قوندىرعى 28- تامىزدا قىتايدىڭ سىچۋان پروۆينسياسىنداعى دەيان قالاسىنان（四川省德阳市） جامبىل وبلىسىنا جونەلتىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
جوبا اياسىندا جامبىل وبلىسىنا بارلىعى ءۇش G50 گاز تۋربيناسى جەتكىزىلەدى. ولار وڭىردەگى بۋ-گاز ەلەكتر ستانسياسىنا ورناتىلىپ، ەلەكتر جانە جىلۋ ەنەرگياسىن وندىرۋگە پايدالانىلادى.
بۇل - قىتايدا دەربەس ازىرلەنگەن F ساناتىنداعى 50 مۆت اۋىر گاز تۋربيناسىنىڭ شەتەلگە تولىق جيىنتىقپەن العاش رەت ەكسپورتتالۋى.
قازاقستان وسىلايشا اتالعان تەحنولوگيا قولدانىلاتىن العاشقى ەل بولماق.
ءۇش تۋربينا جامبىل وبلىسىنداعى ەنەرگەتيكالىق جوباعا ورناتىلادى
جامبىل وبلىسىنداعى جوبا گاز-بۋ ارالاس سيكلى تەحنولوگياسىنا نەگىزدەلگەن. ونىڭ باستى ارتىقشىلىعى - تابيعي گازدى ءتيىمدى پايدالانا وتىرىپ، ەلەكتر ەنەرگياسىمەن بىرگە جىلۋ وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرۋىندە.
جوبا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن وڭىردەگى ەلەكتر جانە جىلۋ ەنەرگياسىنا دەگەن سۇرانىستى وتەۋگە، ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا جانە ەلەكتر جەلىسىنىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلەدى.
اتالعان جوبا قازاقستان مەن قىتايدىڭ «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىنداعى ەنەرگەتيكالىق ىنتىماقتاستىعىنىڭ ماڭىزدى جوبالارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
2025 -جىلعى قاراشادا جامبىل وبلىسىنداعى جوبا ءۇشىن ءۇش G50 گاز تۋربيناسىن جەتكىزۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويىلعان. بۇل G50 قوندىرعىسىن شەتەل نارىعىنا شىعارۋ بويىنشا جاسالعان العاشقى كەلىسىم بولدى.
جابدىقتى ءوندىرۋشى قىتايلىق Dongfang Electric كومپانياسى ءۇش تۋربينانى جەتكىزۋمەن قاتار، ولاردى پايدالانۋ مەرزىمى بويى تەحنيكالىق جانە سەرۆيستىك قولداۋمەن قامتاماسىز ەتەدى.
جابدىق قازاقستاننىڭ كليماتتىق جاعدايىنا بەيىمدەلگەن
قازاقستانعا جەتكىزىلەتىن ءۇش G50 تۋربيناسى ەلىمىزدىڭ كليماتتىق جاعدايى مەن ەلەكتر جۇيەسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرى ەسكەرىلە وتىرىپ ارنايى بەيىمدەلگەن.
اتاپ ايتقاندا، قوندىرعىلاردىڭ تومەن تەمپەراتۋرا كەزىندە سەنىمدى ىسكە قوسىلۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. تۋربينا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ون مينۋتتان استام ۋاقىت ىشىندە تولىق قۋاتىنا شىعا الادى.
سونىمەن قاتار باسقارۋ جۇيەسى قازاقستانداعى ەلەكتر جەلىسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىنە بەيىمدەلگەن. بۇل ەلەكتر ەنەرگياسىنا سۇرانىس وزگەرگەن كەزدە قۋاتتى جەدەل رەتتەۋگە، سونداي-اق ەنەرگوجۇيەنىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىلايشا، جاڭا قوندىرعىلار ەلەكتر جانە جىلۋ ەنەرگياسىن وندىرۋمەن قاتار، وڭىرلىك ەنەرگوجۇيەدەگى جۇكتەمە وزگەرگەن جاعدايدا قۋاتتى جەدەل رەتتەۋگە دە مۇمكىندىك بەرەدى.
F ساناتىنداعى اۋىر گاز تۋربيناسىنىڭ ەرەكشەلىگى نەدە
اۋىر گاز تۋربينالارى ەلەكتر ەنەرگەتيكاسىنداعى تەحنولوگيالىق جاعىنان ەڭ كۇردەلى جابدىقتاردىڭ قاتارىنا جاتادى. ولار ءىرى ەنەرگەتيكالىق نىسانداردا ەلەكتر ەنەرگياسىن جوعارى تيىمدىلىكپەن ءوندىرۋ ءۇشىن قولدانىلادى. مۇنداي قوندىرعىلاردى ازىرلەۋ مەن ءوندىرۋ كۇردەلى ينجەنەرلىك شەشىم مەن جوعارى دالدىكتەگى ءوندىرىستى قاجەت ەتەدى.
F ساناتىنداعى اۋىر گاز تۋربينالارى قازىرگى ەنەرگەتيكادا كەڭىنەن قولدانىلاتىن جوعارى ءتيىمدى قوندىرعىلاردىڭ ءبىرى. ولاردىڭ جۇمىس تەمپەراتۋراسى 1300 گرادۋستان اسادى.
قازاقستانعا جەتكىزىلەتىن G50 - قىتايدىڭ Dongfang Electric كورپوراتسياسى 13 جىل بويى ازىرلەگەن ەلدەگى العاشقى F ساناتىنداعى 50 مۆت اۋىر گاز تۋربيناسى. 2021 -جىلى ول قىتايدىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى العاشقى ۇلگىدەگى ءىرى تەحنولوگيالىق جابدىقتار جوبالارىنىڭ قاتارىنا ەنگىزىلگەن.
G50 جوباسىن جۇزەگە اسىرۋعا قىتايداعى 300-دەن استام عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمى، جوعارى وقۋ ورنى مەن كاسىپورىن قاتىسقان. تۋربينا وندىرىلەتىن دەيان قالاسىندا وسى سالاعا قاجەتتى جابدىقتار مەن بولشەكتەر شىعاراتىن 30 دان استام نەگىزگى كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى.
جامبىل وبلىسىنا G50 تۋربينالارىنىڭ جەتكىزىلۋى ءوڭىردىڭ ەلەكتر جانە جىلۋ ەنەرگياسىمەن قامتىلۋىن جاقسارتۋعا، قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا جانە ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋدىڭ زاماناۋي، ءتيىمدى تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار قازاقستان قىتايدا دەربەس ازىرلەنگەن وسى ساناتتاعى اۋىر گاز تۋربيناسىن قولداناتىن العاشقى ەل بولماق.