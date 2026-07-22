قازاقستان مەن قىتاي شەكارا ماڭىنداعى كەن ورىندارىن بىرلەسىپ يگەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق تاۋ-كەن عىلىمدارى اكادەمياسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرلان رىسپانوۆ قازاقستان- قىتاي ءتۇستى مەتاللۋرگيانى ورنىقتى دامىتۋ فورۋمىندا قىتايمەن تاۋ-كەن جانە مەتاللۋرگيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار ۇسىنىس ايتتى.
نۇرلان رىسپانوۆ قىتاي ءتۇستى مەتاللۋرگيا ونەركاسىبى قاۋىمداستىعى، قازاقستان ۇلتتىق تاۋ-كەن عىلىمدارى اكادەمياسى جانە قازاقستاننىڭ تاۋ-كەن ونەركاسىبى وداعى اراسىندا مەموراندۋم جاساۋدى ۇسىندى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇجات اياسىندا قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك-شىعىسى مەن قىتايدىڭ شەكارالاس وڭىرلەرىندەگى پايدالى قازبالاردى يگەرۋ باعدارلاماسىن ازىرلەۋگە بولادى.
- كوپ كەن ورنى شەكارانىڭ ەكى جاعىندا ورنالاسقان. سونىمەن قاتار قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى جاعىنداعى كوپتەگەن كەن ورىندارى يگەرىلىپ جاتىر، ال قازاقستان جاعىنداعىلارى رەزەرۆتە تۇر. بىرلەسكەن كاسىپورىن ءۇشىن ءبىر ينفراقۇرىلىم قۇرۋعا بولادى. بۇل بولاشاق كاسىپورىننىڭ شىعىندارىن ايتارلىقتاي قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ۆەدومستۆو پرەزيدەنتى.
ول سونداي-اق ەكى تاراپقا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن ءبىرقاتار كەن ورىندارى بويىنشا تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەلەر ازىرلەۋدى ۇسىندى.
- كەن ورنىن يگەرۋ جوباسىنىڭ ءبىرىنشى بولىگى رەتىندە ەكى تاراپتىڭ بيزنەسى ءۇشىن قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن ءبىرقاتار كەن ورىندارى بويىنشا تەحنيكالىق- ەكونوميكالىق باياندامالار ازىرلەۋ قاجەت، - دەدى اكادەميا باسشىسى.
سونىمەن قاتار نۇرلان رىسپانوۆ قىتاي ءتۇستى مەتاللۋرگيا ونەركاسىبى قاۋىمداستىعى مەن دۇنيەجۇزىلىك تاۋ-كەن عىلىمدارى اكادەمياسى بىرلەسىپ قىتاي ۇلتتىق تاۋ-كەن عىلىمدارى اكادەمياسىن قۇرۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل قىتايلىق جانە قازاقستاندىق تاۋ-كەن عالىمدارىن وسى ماسەلەگە تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ تۇيىندەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي ءتۇستى مەتاللۋرگيانى تۇراقتى دامىتۋ جانە «جاسىل» پايدالى قازبالار سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى جالعاستىراتىنىن جازعانبىز.
اۆتورلار
تاستان تويانوۆ