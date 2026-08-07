قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا بارىس-كەلىس ارتتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان مەن قىتاي شەكاراسىندا جۇرت اعىلىپ جاتىر. بيىلدىققا ەكى ەل اراسىنداعى كولىك جولدارى ارقىلى وتكەن جولاۋشى سانى 1 ميليوننان استى. ءسويتىپ بارىس-كەلىس كوبەيدى. بۇعان اسەر ەتكەن فاكتور كوپ.
قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا 30 كۇنگە دەيىن ۆيزاسىز ءجۇرىپ-تۇرۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالعالى بەرى بۇل ستاتيسيكا جىلدان جىلعا ءوسىپ كەلەدى. كاسىپكەرلەر دە، ساياحاتشىلار دا، قاراپايىم ادامدار دا شەكارادان ەركىن ءوتىپ، كىرىپ-شىعىپ ءجۇر. ال بيىل العاش رەت رەكورد تىركەلدى. جىل باسىنان بەرى اۆتوموبيل جولدارى ارقىلى ەكى ەلدىڭ اراسىندا ارى-بەرى قاتىناعان جولاۋشىلار سانى 1 ميلليوننان اسىپ وتىر. بۇل ءبىر عانا قورعاس پورتى ارقىلى. وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 10 پايىزعا وسكەن. بۇل تۋرالى قورعاس پورتىنداعى قىتايدىڭ ينسپەكسيالىق ستانسيا ماماندارى رەسمي جاريالادى.
بۇعان ارينە قوس تاراپتان جاسالىپ جاتقان ساياسي ىنتالاندىرۋدىڭ ىقپالى زور. ودان بولەك ترانسشەكارالىق ساپارلار مەن ساۋدا-ساتتىق سالاسىنداعى بەلسەندىلىك تە تىكەلەي اسەر ەتىپ وتىر. سونىمەن قاتار ەركىن ساۋدا پيلوتتىق ايماعىنداعى يننوۆاتسيالىق جانە «اقىلدى پورت» جوبالارى دا سەپ بولعان.
كولىك قۇرالدارىن تەكسەرۋ راسىمدەرى جەڭىلدەپ، ۋاقىت 1 مينۋتقا دەيىن قىسقاردى. ال ونلاين جۇيە قۇجاتتاردى 45 سەكۋندتا تەكسەرىپ بەرە الادى. شەكارالىق وتكىزۋ پۋنكتىنىڭ كىرۋ-شىعۋ زالى ارقىلى كۇن سايىن ورتا ەسەپپەن 5- 8 مىڭ تۋريست ارالىعىندا وتەدى. قىتايدان شىعاتىن كوپتەگەن ساياحاتشىلار ءۇشىن قورعاس پورتى قازاقستان جانە باسقا دا ورتالىق ازيا ەلدەرىنە كىرەتىن نەگىزگى قاقپا بولىپ وتىر.
لي شياۋ، شاندۇڭ ايماعىنىڭ تۇرعىنى، ساياحاتشى:
- ءبىز قىتايدىڭ شىعىس ايماعى شاندۇڭنان كەلە جاتىرمىز. بىرنەشە كۇن ءۇرىمجى مەن سايرام كولدەرىندە بولدىق. ەندى بۇگىن قازاقستانعا قاراي جول ءجۇرىپ بارامىز. الماتىعا بارىپ جەرگىلىكتى مادەنيەتىمەن تانىسساق دەيمىز. ودان بولەك تابيعاتىن كورىپ، ءداستۇرلى تاعامدارىنان ءدام تاتىپ كورسەك دەگەن جوسپارىمىز بار.
قىتايدىڭ كوشى-قون پوليتسياسى جۇرگىزگەن تالداۋعا سايكەس تامىز بەن كۇزدىڭ العاشقى ايلارىندا بارىس-كەلىس ارتا تۇسەدى. قاۋىپسىز ءجۇرىپ-تۇرۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قىتاي تاراپى قوسىمشا جولاقتاردى ىسكە قوسۋعا نيەتتى.
ايتا كەتۋ كەرەك، قازىرگى ۋاقىتتا قورعاس پورتىنان قازاقستان-قىتاي باعىتىندا 9 حالىقارالىق جولاۋشىلار اۆتوبۋسى تۇراقتى قاتىنايدى.
24.kz