قازاقستان مۇلدە جاڭا تۇرپاتتى ەلگە اينالدى - ەرلان قارين
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇلدە جاڭا تۇرپاتتى ەلگە اينالدى. بۇل تۋرالى بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا ۆيسە-پرەزيدەنت ەرلان قارين ءمالىم ەتتى.
- سوڭعى بەس-جەتى جىلدا ەلىمىز قاي جاعىنان بولماسىن ايتارلىقتاي وزگەردى. ءوزىڭىز ايتىپ جۇرگەندەي، قازاقستان مۇلدە جاڭا تۇرپاتتى ەلگە اينالدى. كوپتەگەن سالادا اۋقىمدى جانە تەرەڭ وزگەرىستەر ءجۇرىپ جاتىر. ونىڭ وڭ ناتيجەسىن حالقىمىز ءوز كوزىمەن كورىپ، سەزە باستادى. ءسىزدىڭ قولداۋىڭىزبەن جانە سەنىمىڭىزدىڭ ارقاسىندا ەلدەگى وسىنداي ۇلكەن تاريحي وزگەرىستەردىڭ ورتاسىندا جۇرۋگە مۇمكىندىك الدىق. قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، ءوزىڭىز ءجيى ايتاتىن ءبىر ءسوز بار: «ءاربىر ازامات ءۇشىن ەلگە قىزمەت ەتۋ - ۇلكەن باقىت ءارى زور مارتەبە». ماعان دا وسى جىلدارى وسىنداي مۇمكىندىك بەرىپ، سەنىم بىلدىرگەنىڭىز ءۇشىن ۇلكەن العىس ايتام! قانداي قىزمەتتە بولساق تا، ءاردايىم ءوزىڭىز ايقىنداعان مىندەتتەردى ادال اتقارىپ، قازاقستاننىڭ بولاشاعى ءۇشىن ەڭبەك ەتۋگە بار كۇشىمدى سالۋعا ۋادە بەرەمىن، - دەدى ەرلان قارين.
وسى ورايدا ول جاڭا كونستيتۋتسيامەن قازاقستان تاريحىندا جاڭا ءداۋىر باستالعانىن اتاپ ءوتتى.
- ەندىگى ماقسات - جاڭا كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتاردى قوعامدىق ءومىر قاعيداتىنا اينالدىرىپ، قوعامدىق سانادا ورنىقتىرۋ. كەشەگى وتكەن قۇرىلتاي سايلاۋى، ەلدەگى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار قوعامدىق ومىرگە كوپتەگەن جاڭا ەسىمدەردىڭ، جاڭا تۇلعالاردىڭ كەلۋىنە سەبەپ بولدى. قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى، باستاماڭىزبەن ەلدە بولىپ جاتقان وڭ وزگەرىستەر وتانشىل، مەملەكەتشىل ازاماتتاردىڭ بارىنە وسىنداي اۋقىمدى جۇمىستارعا ارالاسۋعا جول اشىپ وتىر. وسى تاريحي ساتتە بارلىق ەل ازاماتىن پرەزيدەنتىمىزدىڭ اينالاسىنا توپتاسىپ، جۇدىرىقتاي جۇمىلا تۇسۋگە شاقىرامىن، - دەدى ەرلان قارين.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا دەپۋتاتتار ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ۇسىنىلعان ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن قولدادى.
ايتا كەتەيىك، ۆيتسە-پرەزيدەنتتى پرەزيدەنت تاعايىندايدى. ءبىراق وعان قۇرىلتايدىڭ كەلىسىمى كەرەك. وسى ورايدا بۇگىن قۇرىلتاي وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىندى.