قازاقستان كومىر-حيميانى دامىتۋعا باسىمدىق بەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان كومىردى تەك وتىن رەتىندە ەمەس، تەرەڭ وڭدەۋگە ارنالعان ماڭىزدى شيكىزات رەتىندە قاراستىرىپ وتىر. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار جاركەشوۆ قازاقستان كومىر ونەركاسىبىنىڭ VII فورۋمىندا مالىمدەدى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كومىر-حيميا ونەركاسىبىن دامىتۋ مەملەكەت باسشىسى بەلگىلەگەن ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ باعىتىنا تولىق سايكەس كەلەدى جانە كومىردى جاعۋعا نەگىزدەلگەن ءداستۇرلى ۇلگىدەن جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ءونىم وندىرۋگە باعىتتالعان ەكونوميكاعا كوشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- جاھاندىق ەنەرگەتيكا جۇيەسى وزگەرىپ جاتقان كەزەڭدە قازاقستان كومىردى تەك ەنەرگيا كوزى رەتىندە ەمەس، تەرەڭ وڭدەۋگە جانە جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ءونىم وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن قۇندى شيكىزات رەتىندە قاراستىرادى، - دەدى سانجار جاركەشوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، كومىر-حيميانى دامىتۋ جاڭا يندۋستريالىق كلاستەرلەر قۇرۋعا، وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋعا جانە ەكونوميكانىڭ جاڭا باعىتتارىن قالىپتاستىرۋعا جول اشادى.
سانجار جاركەشوۆ سونداي-اق قازاقستاننىڭ كومىر قورى شامامەن 33,6 ميلليارد توننانى قۇرايتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كولەم ۇزاق مەرزىمدى وندىرىستىك جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا، جاڭا كاسىپورىندار اشۋعا جانە كومىر-حيميا سالاسىن تۇراقتى دامىتۋعا بەرىك رەسۋرستىق نەگىز قالىپتاستىرادى.
ۇكىمەت كومىر گەنەراتسياسىن دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبا بەكىتىلگەننەن كەيىن كومىر ونەركاسىبىن دامىتۋ جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ قازاقستان كومىر ونەركاسىبىنىڭ VII فورۋمىندا ءمالىم ەتتى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ەلەكتر ستانسيالارىن سالۋ عانا جەتكىلىكسىز. گەنەراتسيانى دامىتۋ كومىر ءوندىرۋشى كاسىپورىنداردىڭ وندىرىستىك الەۋەتىمەن، كولىك ينفراقۇرىلىمى مەن لوگيستيكا مۇمكىندىكتەرىمەن قاتار وربۋگە ءتيىس.
وسىعان بايلانىستى ازىرلەنەتىن قۇجات كومىر سالاسىنىڭ ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ جانە كوممۋنالدىق- تۇرمىستىق سەكتور تاراپىنان ارتىپ كەلە جاتقان سۇرانىستى قالاي قامتاماسىز ەتەتىنىن ايقىندايدى.
— ۇلتتىق جوبا بەكىتىلگەننەن كەيىن ۇكىمەت كومىر ونەركاسىبىن دامىتۋ جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى. بۇل قۇجات ۇلتتىق جوبانىڭ جالعاسى بولىپ، كومىر سالاسىنىڭ ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپ جانە كوممۋنالدىق- تۇرمىستىق سەكتوردىڭ ءوسىپ كەلە جاتقان قاجەتتىلىگىن قالاي قامتاماسىز ەتەتىنىنە جاۋاپ بەرۋى كەرەك، — دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، جوسپار فورمالدى قۇجات ەمەس، سالانى دامىتۋعا باعىتتالعان ناقتى جۇمىس قۇرالى بولۋى قاجەت. وسى باعىتتا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كومىر ءوندىرۋشى كاسىپورىندارمەن، سالالىق قاۋىمداستىقتارمەن جانە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە دايىن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن التى قالادا جاڭا كومىر گەنەراسيا نىساندارى سالىناتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدى.