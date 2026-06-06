قازاقستان نەگە كوپ ۆەكتورلى ساياساتتى ۇستانادى -ساراپشى پىكىرى
استانا. KAZINFORM - ازياداعى ءوزارا ءىس- قيمىل جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەستىڭ (ازيا كەڭەسى) باس حاتشىسى قايرات سارىباي قازاقستاننىڭ كوپ ۆەكتورلى سىرتقى ساياسات ۇستانىمىنىڭ سەبەپتەرى مەن ونىڭ بۇگىنگى ماڭىزى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاننىڭ گەوگرافيالىق ورنالاسۋى ەلگە كوپۆەكتورلى ساياساتتان باسقا تاڭداۋ بەرمەيدى.
- 1994 -جىلى جاس ديپلوماتتار رەتىندە قازاقستاننىڭ العاشقى سىرتقى ساياسي تۇجىرىمداماسىن ازىرلەگەندە الدىمىزعا ەل كارتاسىن قويىپ، گەوگرافيامىزدى سارالادىق. سول كەزدە كوپۆەكتورلى ساياساتتان باسقا جول جوق ەكەنىن تۇسىندىك. بۇل ۇستانىم بۇگىن دە وزەكتىلىگىن جوعالتقان جوق. ايتپەسە، اۋماعى ۇلكەن مەملەكەت بولعانىمىزبەن، حالىقارالىق پروتسەستەردەگى ىقپالىمىزدى جوعالتىپ الۋىمىز مۇمكىن ەدى. سوندىقتان كوپۆەكتورلى ساياسات - قازاقستان ءۇشىن ەڭ دۇرىس باعىت، - دەدى قايرات سارىباي.
ساراپشى حالىقارالىق قاتىناستار جۇيەسى ءار كەزەڭدە ءتۇرلى وزگەرىستەردى وتكەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى الەمدەگى گەوساياسي شيەلەنىستەر ۋاقىتشا قۇبىلىس بولعانىمەن، ولاردىڭ باستى سەبەبى حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىنىڭ ساقتالماۋىمەن بايلانىستى.
- پرەزيدەنتىمىز وسى كۇنگە دەيىن تاريح سوعىستاردىڭ تاريحى بولىپ كەلگەنىن ايتقان ەدى. ەندى تاريحتى وسكەلەڭ ۇرپاققا جاڭاشىلدىق بەرەتىن، ادامزاتقا يگىلىك جاسايتىن جاڭا مادەنيەتتەر ارقىلى تانىتۋ كەرەك دەگەن ويىنا تولىق قوسىلامىن. حالىقارالىق قاتىناستاردا دا تولقىندى كەزەڭدەر بولادى: كەيدە شيەلەنىس كۇشەيسە، كەيدە بەيبىت كەزەڭ قايتا ورالادى. ءبىراق مەملەكەتتەر، اسىرەسە ءىرى دەرجاۆالار حالىقارالىق قۇقىققا نەمقۇرايلى قاراسا، الەمدەگى جاعدايدىڭ تۇراقتالۋى قيىن، - دەدى ق. سارىباي.
سپيكەر قازاقستاننىڭ باستى ماقساتى - ورتالىق ازيا مەن ەۋرازيا كەڭىستىگىندەگى تۇراقتىلىققا ۇلەس قوسۋ ەكەنىن ايتتى.
- ەگەر ءبىز ءوز وڭىرىمىزدەگى تىنىشتىقتى قامتاماسىز ەتۋگە ۇلەس قوسا الساق، بۇل بۇكىل حالىقتىڭ يگىلىگىنە قىزمەت ەتەدى. قازاقستاننىڭ ەڭ ۇلكەن بايلىعى - ونىڭ حالقى جانە حالىقتىڭ بەيبىتسۇيگىش بولمىسى. قازاق حالقى ەشقاشان وزگەنىڭ جەرىنە كوز تىككەن ەمەس. بىزگە اتا-بابادان قالعان جەر جەتكىلىكتى. سوندىقتان باستى مىندەت - وسى جەردى دامىتۋ جانە ونى قانتوگىسسىز ساقتاۋ، - دەدى قايرات سارىباي.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل ماقساتقا جەتۋدە ديپلوماتيانىڭ ءرولى ەرەكشە.
- ول ءۇشىن ديپلوماتيا بار، الدىن الا كەلىسسوزدەر بار. قازاقستاننىڭ كۇشى دە وسىندا. ەلىمىزدىڭ سىرتقى ساياساتى تاۋەلسىزدىك جىلدارىنان بەرى ساباقتاستىقپەن دامىپ كەلەدى. ءبىز حالىقارالىق ۇيىمدارعا كىرىپ، كەيىن شىعىپ كەتەتىن مەملەكەتتەردىڭ قاتارىندا ەمەسپىز. قازاقستان سىرتقى ساياساتتا ءاردايىم دايەكتىلىك تانىتىپ كەلەدى، - دەدى ا و س ش ك باس حاتشىسى.
قايرات سارىباي قازاقستاننىڭ حالىقارالىق باستامالارى الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالعانىن دا اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان ءوزىنىڭ ۇستانىمدارىن ەۋرازيادا، تۇركى الەمىندە جانە ازيا كەڭىستىگىندە ناقتى ىستەر ارقىلى دالەلدەي ءبىلدى. ەلىمىز حالىقارالىق ۇيىمدار جۇمىسىنا بەلسەندى قاتىسىپ قانا قويماي، ازياداعى ءوزارا ءىس- قيمىل جانە سەنىم شارالارى جونىندەگى كەڭەس سياقتى ماڭىزدى باستامالاردى ۇسىنىپ، ولاردى تابىستى جۇزەگە اسىردى، - دەپ تۇيىندەدى ديپلومات.
بۇعان دەيىن قايرات سارىباي قازاقستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەيتاراپتىق ۇستانىمى جونىندە پىكىرىن بىلدىرگەن ەدى.