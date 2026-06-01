قازاقستان مەن جاپونيا اتوم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆتىڭ جاپونيانىڭ اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ (JAEA) پرەزيدەنتى ماسانوري كوگۋچي (Masanori Koguchi) جانە Marubeni Corporation كومپانياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋى ءوتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار اتوم ەنەرگياسىن بەيبىت ماقساتتا پايدالانۋ، عىلىمي- تەحنيكالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ، كادرلار دايارلاۋ جانە وزىق يادرولىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋ سالالارىنداعى قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي- كۇيى مەن كەلەشەگىن تالقىلادى.
قازاقستاننىڭ يادرولىق فيزيكا ينستيتۋتى مەن ۇلتتىق يادرولىق ورتالىعىنىڭ جاپوندىق سەرىكتەستەرمەن 2002 -جىلدان بەرى تابىستى ىنتىماقتاستىق ورناتىپ كەلە جاتقانى ەرەكشە اتالىپ ءوتتى. بۇل ءوزارا ءىس- قيمىل عىلىمي- تەحنيكالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە بەرىك نەگىز قالىپتاستىرىپ وتىر.
جاپون تاراپى قازاقستانمەن سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلى ەكەنىن راستادى جانە كادرلار دايارلاۋعا، يادرولىق جانە فيزيكالىق يادرولىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى قۇزىرەتتى دامىتۋعا، ونىڭ ىشىندە اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىك تەتىكتەرى ارقىلى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە ءوزارا قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنىن راستادى. سونداي-اق ەكى ەلدىڭ سالالىق ۇيىمدارى مەن عىلىمي- زەرتتەۋ ورتالىقتارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋعا جانە اتوم سالاسىنداعى جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى پىسىقتاۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت اتوم سالاسىن دامىتۋدىڭ 2050 -جىلعا دەيىنگى ستراتەگياسىن بەكىتتى.