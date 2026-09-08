قازاقستان مەن جاپونيا 17 ونەركاسىپتىك جوبانى ىسكە اسىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ جاپونيانىڭ ەكونوميكا، ساۋدا جانە ونەركاسىپ ۆيتسە-ءمينيسترى كەنجي يامادامەن كەزدەستى. كەزدەسۋ بارىسىندا ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ءىس-قيمىل جانە ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا سالاسىنداعى ارىپتەستىك ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2025 -جىلعى جەلتوقساندا توكيوعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. تاراپتار بارلىعى $3,7 ميللياردتان استام سومانىڭ 60 كوممەرتسيالىق كەلىسىمىنە قول قويدى، ونىڭ ىشىندە وندىرىسكە وزىق جاپونيالىق تەحنولوگيالار مەن شەشىمدەردى ەنگىزۋگە باعىتتالعان شارتتار دا بار.
- قازاقستان جاپونيامەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى جوعارى باعالايدى. سوڭعى جىلدارى ەكونوميكا، ونەركاسىپ جانە ينۆەستيتسيالار سالالارىنداعى قارىم-قاتىناسىمىز ايتارلىقتاي نىعايدى. بۇگىندە ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا اياسىندا جالپى سوماسى شامامەن $940 ميلليون بولاتىن 17 بىرلەسكەن جوبا ىسكە اسىرىلۋدا، ونىڭ 10-ى ساتىمەن پايدالانۋعا بەرىلدى. ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا باعىتتارى بەلسەندى تۇردە پىسىقتالۋدا. ءبىز بارلىق ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز، - دەگەن ەرسايىن ناعاسپايەۆ بيىلعى جەلتوقساندا استانادا وتەتىن قازاقستان مەن جاپونيا اراسىنداعى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ 9-وتىرىسىنىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا ەكىجاقتى ارىپتەستىكتى ودان ءارى دامىتۋ جونىندە ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزىلدى.
وسىعان دەيىن ەرسايىن ناعاسپايەۆ 2030 -جىلعا دەيىن وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 478 جوبا ىسكە قوسىلاتىنىن ايتقان بولاتىن.