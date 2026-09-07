قازاقستان جاڭا كەن ورىندارىن ىزدەۋگە كىرىستى: ەلدە 200 ۇڭعىما بۇرعىلانادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا كەن ورىندارىن ىزدەۋ ماقساتىندا 200 ۇڭعىما بۇرعىلاۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
اتىراۋدا وتكەن KAZDRILLING كونفەرەنسياسىندا بارلاۋ-باعالاۋ بۇرعىلاۋىنىڭ پەرسپەكتيۆالارى، سەرۆيستىك نارىقتىڭ دايىندىعى جانە وتاندىق بۇرعىلاۋ سالاسىن ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اكباروۆ بۇرعىلاۋ كولەمىن ۇلعايتۋ جاڭا كەن ورىندارىن اشۋ جانە ەلىمىزدىڭ رەسۋرستىق بازاسىن تولىقتىرۋ ءۇشىن قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بولجامدى باعالاۋعا سايكەس، بارلاۋ- باعالاۋ بۇرعىلاۋىنىڭ كولەمى 2026 -جىلى شامامەن 80 ۇڭعىمانى، ال 2027- 2028 -جىلدارى جىل سايىن 120 ۇڭعىمانى قۇراۋى مۇمكىن.
مۇناي-گاز الەۋەتى جوعارى، از زەرتتەلگەن شوگىندى باسسەيندەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. مۇنداي ۋچاسكەلەردى بەرۋ ءتارتىبى جەڭىلدەتىلدى: ءوتىنىم كەلىپ تۇسكەننەن كەيىن مينيسترلىك 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە اۋكسيون وتكىزەدى. جۇمىس باعدارلاماسىنا سايكەس العاشقى ءۇش جىلدا ۋچاسكە اۋماعىنىڭ كەمىندە 30 پايىزىندا سەيسميكالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جانە كەيىننەن بارلاۋ ۇڭعىمالارىن بۇرعىلاۋ كوزدەلگەن.
قازاقستاندىق قامتۋدى دامىتۋعا دا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. بۇگىندە ەلىمىزدە قاجەتتى وندىرىستىك قۇزىرەتتەر قالىپتاسقان. اتاپ ايتقاندا، اتىراۋداعى «جىگەرمۇناي سەرۆيس» زاۋىتى بۇرعىلاۋ قاشاۋلارىن، كاليبراتورلاردى جانە باسقا دا بۇرعىلاۋ جابدىقتارىن شىعارادى.
— ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - بۇرعىلاۋ قىزمەتتەرىنىڭ تۇراقتى ءارى باسەكەگە قابىلەتتى نارىعىن قالىپتاستىرۋ. ناتيجەسىندە جاڭا گەولوگيالىق اشىلىمدار جاسالىپ، قورلار تولىقتىرىلىپ، وتاندىق ءوندىرىس دامىپ، بىلىكتى جۇمىس ورىندارى قۇرىلىپ، سالىق تۇسىمدەرى ارتۋى ءتيىس، — دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە- مينيستر.
وسىعان دەيىن جي قازاقستاندا مۇناي ۇڭعىمالارىن بۇرعىلايتىن ەڭ ءتيىمدى نۇكتەنى انىقتايتىنىن جازعانبىز.