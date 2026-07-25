قازاقستان مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اراسىندا جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەندى
25-شىلدەدەن باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اراسىندا جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋ جانە ايىرباستاۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەنەدى.
قۇجاتقا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنە جۇمىس ساپارى بارىسىندا قول قويىلدى.
جاڭا كەلىسىم ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر اشىپ، ۇلتتىق جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن پايدالانۋ جانە ايىرباستاۋ ءراسىمىن ەداۋىر جەڭىلدەتەدى.
ەندى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە ۋاقىتشا بولاتىن قازاقستان ازاماتتارى امىرلىكتەردىڭ زاڭناماسىنا سايكەس قازاقستاندىق جۇرگىزۋشى كۋالىگىن پايدالانا الادى. ال تۇراقتى تۇرۋعا كوشكەن جاعدايدا «B» ساناتى (جەڭىل اۆتوموبيلدەر) جانە «B1» كىشى ساناتى (ءۇش دوڭگەلەكتى كولىك قۇرالدارى مەن كۆادروسيكلدەر) بويىنشا تەوريالىق جانە پراكتيكالىق ەمتيحانداردى تاپسىرماي-اق جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ايىرباستاي الادى.
ءدال وسىنداي ءتارتىپ قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋعا كوشكەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ازاماتتارىنا دا قولدانىلادى.
جۇرگىزۋشى كۋالىگىن ايىرباستاۋ ءۇشىن جارامدى ۇلتتىق جۇرگىزۋشى كۋالىگى، قولدانىستاعى تۇرۋعا ىقتيارحات، قۇجاتتىڭ رەسمي اۋدارماسى (ب ا ءا- دە - اراب تىلىنە، قازاقستاندا - قازاق نەمەسە ورىس تىلىنە)، سونداي-اق مىندەتتى مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتكەنى تۋرالى قۇجات قاجەت.
بۇل رەتتە ۇلتتىق جۇرگىزۋشى كۋالىگى تاركىلەنبەيدى. ايىرباستاۋ ءراسىمى اياقتالعاننان كەيىن ەكى مەملەكەتتىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارى ءبىر-ءبىرىن جۇرگىزىلگەن ءراسىم تۋرالى عانا حاباردار ەتەدى.
جەڭىلدەتىلگەن ءتارتىپ تەك «B» ساناتى مەن «B1» كىشى ساناتىنا عانا قولدانىلادى. وزگە ساناتتار بويىنشا جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ايىرباستاۋ قابىلداۋشى مەملەكەتتىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى.
اتالعان كەلىسىمنىڭ كۇشىنە ەنۋى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋداعى كەزەكتى ماڭىزدى قادام بولىپ تابىلادى جانە ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن اكىمشىلىك راسىمدەردى اناعۇرلىم جەڭىل ءارى قولجەتىمدى ەتەدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان ازاماتتارىن شەتەلدە جۇرگەن كەزدە بارعان ەلدىڭ زاڭناماسىن قاتاڭ ساقتاۋعا، ونىڭ داستۇرلەرىن، قوعامدىق ءتارتىپ قاعيدالارىن جانە مادەنيەتىن قۇرمەتتەۋگە شاقىرادى. ءاربىر ازامات شەتەلدە ءوزىن عانا ەمەس، ءوز مەملەكەتىن دە تانىتادى. زاڭعا باعىنۋ جانە وزگەلەرگە قۇرمەتپەن قاراۋ - قازاقستاننىڭ وڭ حالىقارالىق يميدجىن قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا جول قوزعالىسى ءتارتىبىن نىعايتۋ، جاۋاپتى مىنەز- قۇلىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ جانە زاڭعا دەگەن قۇرمەتتى ەلىمىزدە دە، ونىڭ شەگىنەن تىس جەرلەردە دە ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەلىك جىل باسىنان ەلىمىزدە قانشا ادام جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلدى جانە وعان نە سەبەپ بولعانى تۋرالى جازعان ەدىك.