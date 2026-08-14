قازاقستان ازاماتتارى 2028 -جىلدان باستاپ وڭتۇستىك كورەيادا رەسمي جۇمىس ىستەي الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان وڭتۇستىك كورەيانىڭ Employment Permit System (EPS) - شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن تارتۋعا ارنالعان رۇقسات بەرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ قاتارىنا رەسمي تۇردە ەنگىزىلدى.
كورەيا تاراپىنىڭ شەشىمىنە سايكەس، قازاقستان ە-9 جۇيەسىنە قاتىسۋشى 18-مەملەكەت بولدى.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاننان قوسا، فيليپپين، موڭعوليا، شري-لانكا، ۆەتنام، تايلاند، يندونەزيا، پاكىستان، كامبودجا، قىتاي، بانگلادەش، شىعىس تيمور، نەپال، ميانما جانە لاوس قاتىسادى. ورتالىق ازيادان قازاقستانمەن قاتار وزبەكستان، قىرعىزستان جانە تاجىكستان دا وسى جۇيەگە مۇشە.
- قازاقستان ازاماتتارىن كورەيا رەسپۋبليكاسىنا جۇمىسقا تارتۋ 2028-جىلدان باستالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. وعان دەيىن ۇكىمەتارالىق ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويۋ، سونداي-اق قازاقستاندا كورەي تىلىنەن تەستىلەۋ وتكىزەتىن EPS- TOPIK ورتالىعىن اشۋ سياقتى ءبىرقاتار ۇيىمداستىرۋ شاراسىن اياقتاۋ قاجەت، - دەپ حابارلادى ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆو قازاقستاندى EPS جۇيەسىنە قوسۋ جونىندەگى جۇمىستى 2023 -جىلدان بەرى جۇرگىزىپ كەلە جاتقانىن مالىمدەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ازاماتتاردى ىرىكتەۋ مەن دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن بارلىق قاجەتتى ءراسىم كەزەڭ-كەزەڭىمەن ورىندالدى.
- 2026 -جىلدىڭ قاڭتارىندا قازاقستانعا كەلگەن كورەيالىق ساراپشىلار دەلەگاتسياسى جۇيەنى ىسكە قوسۋعا دايىندىق دەڭگەيىن باعالادى. ساراپشىلار EPS ورتالىعىن قۇرۋ، كورەي ءتىلى بويىنشا تەستىلەۋدى ۇيىمداستىرۋ، كاسىبي داعدىلاردى باعالاۋ، مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتكىزۋ جانە ازاماتتاردى وڭتۇستىك كورەيا زاڭناماسىنىڭ تالاپتارى جونىندە اقپاراتتاندىرۋ ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى. جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كورەي تاراپى قازاقستاننىڭ جۇيەگە قاتىسۋعا تولىق دايىن ەكەنىن راستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتاپ ايتقاندا، قىزمەتكەرلەردى ءادىل ءارى اشىق ىرىكتەۋدى قامتاماسىز ەتە الاتىن مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردىڭ، سونداي-اق تىلدىك دايارلىقتى ۇيىمداستىرۋعا، EPS ورتالىعىنىڭ جۇمىسىنا جانە مەديسينالىق تەكسەرۋلەر وتكىزۋگە قاجەتتى ينفراقۇرىلىمنىڭ بار ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. سونىمەن قاتار قازاقستان ازاماتتارىنىڭ اتالعان ەلدە زاڭسىز بولۋىنا جول بەرمەۋ باعىتىنداعى ىنتىماقتاستىققا تولىق دايىن ەكەنى راستالدى.
EPS جۇيەسىنە قاتىسۋ قازاقستان ازاماتتارىنا مەملەكەتتەر بەلگىلەگەن راسىمدەر شەڭبەرىندە وڭتۇستىك كورەيادا رەسمي تۇردە جۇمىسقا ورنالاسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- جاڭا تەتىكتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - جۇمىسشىلاردى ىرىكتەۋ دەلدالدار ارقىلى ەمەس، تەك رەسمي جۇيە ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. ۇمىتكەرلەر جۇيەدە كوزدەلگەن بارلىق كەزەڭنەن، ونىڭ ىشىندە كورەي ءتىلى بويىنشا تەستىلەۋدەن، كاسىبي داعدىلارىن باعالاۋدان جانە مەديسينالىق تەكسەرۋدەن وتەدى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.
ەڭبەك مينيسترلىگى ازاماتتارعا اتالعان ءراسىم رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلعانعا دەيىن «كورەياعا جۇمىسقا ورنالاستىرۋدى» نەمەسە ىرىكتەۋدەن جەدەل وتكىزۋدى ۇسىناتىن دەلدالدارعا اقشا بەرمەۋ قاجەت ەكەنىن ەسكەرتتى.
تىركەلۋ مەرزىمدەرى، ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار، تەستىلەۋدەن ءوتۋ ءتارتىبى جانە وزگە دە كەزەڭدەر تۋرالى بارلىق اقپارات مينيسترلىكتىڭ رەسمي اقپاراتتىق رەسۋرستارىندا جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، Employment Permit System (EPS) - كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن رەتتەلگەن تارتىپپەن تارتۋعا ارنالعان مەملەكەتتىك جۇيەسى. وسى جۇيە اياسىندا شەتەل ازاماتتارى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا جانە مەملەكەتارالىق راسىمدەردە بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس جۇمىسقا ورنالاسا الادى.
قازاقستاندى ە-9 جۇيەسىنە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ تىزىمىنە ەنگىزۋ تۋرالى شەشىمدى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى 2026 -جىلعى 14 -تامىزدا شەتەلدىك جۇمىس كۇشى ساياساتى جونىندەگى كوميتەتتىڭ 49-وتىرىسىندا قابىلدادى. قازاقستان ازاماتتارىن العاش رەت جۇمىسقا تارتۋ بارلىق قاجەتتى ءراسىم اياقتالعاننان كەيىن 2028 -جىلدان باستالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.