KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان مۇناي ەكسپورتىن باكۋ جانە سۋپسا ارقىلى جۇزەگە اسىرۋدى قاراستىرىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ (ك ق ك) شىلدە ايىندا مۇناي قابىلداۋدى ۋاقىتشا شەكتەۋىنە بايلانىستى قازاقستان مۇنايىنىڭ ءبىر بولىگى ەكسپورتتىڭ بالاما باعىتتارىنا قايتا باعىتتالدى. بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى، مينيسترلىكتىڭ رەسمي وكىلى اسەل سەرىكپايەۆا مالىمدەدى.

    29 маусымда әлемдік нарықтағы мұнай бағасы қандай
    Фото: Pexels

    ونىڭ ايتۋىنشا، مۇناي اقتاۋ پورتىنا، اتاسۋ -الاتاۋ باعىتىنا، سونداي-اق اتىراۋ -سامارا باعىتىنا جونەلتىلگەن.

    - قوسىمشا ەكسپورت باعىتتارى رەتىندە باكۋ -تبيليسي - جەيحان جۇيەسى ارقىلى تاسىمالداۋ، كاسپي تەڭىزى ارقىلى ازەربايجان اۋماعىنا جەتكىزۋ، سونداي-اق باكۋ - سۋپسا باعىتى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەدى اسەل سەرىكپايەۆا.

    قازىردىڭ وزىندە باكۋ - تبيليسي - جەيحان جۇيەسى ارقىلى جىلىنا شامامەن 1,2 ميلليون توننا قازاقستاندىق مۇناي تاسىمالدانادى.

    - بۇل رەتتە ازەربايجان تاراپى قازاقستان مۇنايىن قابىلداۋ كولەمىن جىلىنا 2,2 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى، - دەپ تولىقتىردى مينيسترلىك وكىلى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ك ق ك جۇمىسى تولىق توقتايدى دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعارعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور