قازاقستان مۇناي ەكسپورتىن باكۋ جانە سۋپسا ارقىلى جۇزەگە اسىرۋدى قاراستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنىڭ (ك ق ك) شىلدە ايىندا مۇناي قابىلداۋدى ۋاقىتشا شەكتەۋىنە بايلانىستى قازاقستان مۇنايىنىڭ ءبىر بولىگى ەكسپورتتىڭ بالاما باعىتتارىنا قايتا باعىتتالدى. بۇل تۋرالى ق ر ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى، مينيسترلىكتىڭ رەسمي وكىلى اسەل سەرىكپايەۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇناي اقتاۋ پورتىنا، اتاسۋ -الاتاۋ باعىتىنا، سونداي-اق اتىراۋ -سامارا باعىتىنا جونەلتىلگەن.
- قوسىمشا ەكسپورت باعىتتارى رەتىندە باكۋ -تبيليسي - جەيحان جۇيەسى ارقىلى تاسىمالداۋ، كاسپي تەڭىزى ارقىلى ازەربايجان اۋماعىنا جەتكىزۋ، سونداي-اق باكۋ - سۋپسا باعىتى قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەدى اسەل سەرىكپايەۆا.
قازىردىڭ وزىندە باكۋ - تبيليسي - جەيحان جۇيەسى ارقىلى جىلىنا شامامەن 1,2 ميلليون توننا قازاقستاندىق مۇناي تاسىمالدانادى.
- بۇل رەتتە ازەربايجان تاراپى قازاقستان مۇنايىن قابىلداۋ كولەمىن جىلىنا 2,2 ميلليون تونناعا دەيىن ارتتىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى، - دەپ تولىقتىردى مينيسترلىك وكىلى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ك ق ك جۇمىسى تولىق توقتايدى دەگەن اقپاراتتى جوققا شىعارعان بولاتىن.