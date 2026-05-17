قازاقستان اسكەرى ۇرىس قيمىلدارىنىڭ جاڭا فورماتىنا بەيىمدەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - الماتى وڭىرلىك گارنيزونىندا قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى - قارۋلى كۇشتەر باس شتابىنىڭ باستىعى گەنەرال-لەيتەنانت قانىش ابۋباكىروۆتىڭ جەتەكشىلىگىمەن وقۋ-ادىستەمەلىك جيىندار وتۋدە.
ءىس-شارا بارىسىندا زاماناۋي قارۋلى قاقتىعىستار جاعدايىنا بەيىمدەلگەن جاۋىنگەرلىك دايارلىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرىنە باسىمدىق بەرىلۋ ۇستىندە. جيىنعا قارۋلى كۇشتەردىڭ ءارتۇرلى تۇرلەرىنىڭ، ارنايى وپەراتسيالار كۇشتەرى مەن دەسانتتىق-شابۋىلداۋ اسكەرلەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىسىپ جاتىر. جۇمىس ورىندالاتىن مىندەتتەردىڭ ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي بەس باعىت بويىنشا ۇيىمداستىرىلعان. «بىتىمگەر» وقۋ ورتالىعىندا اسكەرلەردى دايارلاۋدىڭ جاڭارتىلعان تاسىلدەرى تانىستىرىلىپ، بريگادانىڭ كۇندەلىكتى قىزمەتىن جوسپارلاۋ ءتارتىبى بويىنشا كورسەتىلىم ساباقتارى وتكىزىلدى.
سەرجانتتىق قۇرامدى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. اسكەري قىزمەتشىلەر ءۇشىن بولىمشەلەردى باسقارۋداعى سيفرلىق شەشىمدەردى قولدانۋ بويىنشا پراكتيكالىق ساباقتار جانە قازىرگى زامانعى ۇرىس جاعدايىنداعى بايلانىس پەن باسقارۋدى ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىنە ارنالعان دارىستەر ۇيىمداستىرىلدى.
جيىن اياسىندا قورعانىس مينيسترلىگى، باس شتاب جانە قارۋلى كۇشتەر باسشىلىق قۇرامىنىڭ قاتىسۋىمەن دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى. قاتىسۋشىلار اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس، تاكتيكالىق بولىمشەلەر مەن زىمىران اسكەرلەرىن قولدانۋ، راديوەلەكتروندىق كۇرەس جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن پايدالانۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
سونىمەن قاتار قازىرگى قاۋىپ-قاتەرلەردى ەسكەرە وتىرىپ، اسكەرلەردى ينجەنەرلىك، تەحنيكالىق جانە تىلدىق قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا گەنەرال-لەيتەنانت قانىش ابۋباكىروۆ قازىرگى زامانعى ۇرىس قيمىلدارى اسكەرلەردى دايارلاۋ جۇيەسىن ۇزدىكسىز جەتىلدىرۋدى، جاۋىنگەرلىك ماشىق دەڭگەيىن ارتتىرۋدى جانە جەكە قۇرامنىڭ دەنە دايىندىعىن جاڭا جاعدايلارعا بەيىمدەۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
