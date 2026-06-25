قازاقستان اۋماعىندا بوسقىنداردى ورنالاستىرۋ تۋرالى اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيدى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان اۋماعىندا ءۇشىنشى ەلدەر ميگرانتتارىن ورنالاستىرۋ ماسەلەسى بويىنشا ەۋروپالىق وداقپەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلدى دەگەن اقپاراتتى رەسمي تۇردە جوققا شىعاردى. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ ءمالىم ەتتى.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق اراسىندا نەمەسە وعان مۇشە مەملەكەتتەرمەن قازاقستان اۋماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى ەمەس، سونداي-اق ەۋروپالىق ەلدەردەن قايتارىلۋعا نەمەسە دەپورتاتسيالانۋعا جاتاتىن ادامداردى قابىلداۋ، ورنالاستىرۋ، ۇستاۋ نەمەسە ترانزيتتىك وتكىزۋ ورتالىقتارىن قۇرۋ ماسەلەسى بويىنشا ەشقانداي كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلمەگەن.
سونداي-اق ۆەدومستۆو وكىلى قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ ماسەلەسى مەن رەادميسسيا ماسەلەسى دەربەس قۇقىقتىق سيپاتقا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋ جونىندەگى ىقتيمال تالقىلاۋلار قازاقستان اۋماعىندا وزگە مەملەكەت ازاماتتارىن ورنالاستىرۋ جونىندە قانداي دا ءبىر مىندەتتەمەلەر قابىلداۋعا نەگىز بولا المايدى، - دەپ تولىقتىردى ەرلان جەتىبايەۆ.
بۇعان دەيىن ۆيزالىق تالاپتاردى جەڭىلدەتۋ جونىندەگى كەلىسسوزدەر اياقتالعانىن جازعانبىز.