قازاقستان مەن ا ق ش- تىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرىلدى - ساراپشى
استانا. KAZINFORM — ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاۋى جاي سيمۆوليكالىق جاعداي ەمەس. بۇل جونىندە قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتىنىڭ ساراپشىسى نۇرعازى انۋاربەكوۆ Kazinform اگەنتتىگى تىلشىسىنە ايتىپ بەردى.
— ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ەلىمىز ءۇشىن قاسيەتتى مەرەكە - تاۋەلسىزدىكتىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاۋى جاي سيمۆوليكالىق جاعداي ەمەس. ا ق ش - قازاقستان تاۋەلسىزدىگىن العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ مويىنداپ، ءبىزدىڭ ەلمەن ديپلوماتيالىق قارىم قاتىناس ورناتقان مەملەكەت. مىنە، تاعى دا ءبىزدىڭ ەلگە دەگەن نيەتىنىڭ دۇرىس ەكەنىن، قازاقستاننىڭ دوسى ەكەنىن ءبىلدىرىپ، ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىمەن العاشقى بولىپ رەسمي قۇتتىقتاۋ جولداپ وتىر، — دەدى ول.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ديپلوماتيالىق، ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك- مادەني بايلانىستار وسى 35 جىلدا تەك جاقسى باعىتتا ءوربىپ كەلەدى.
— ا ق ش — وسى جىلدارى قازاقستان ەكونوميكاسىنا اسا ءىرى مولشەردە ينۆەستيتسيا سالعان مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى. اسىرەسە، سوڭعى جىلدارى ا ق ش- تىڭ قازاقستانمەن ارا-قاتىناسى، ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى بۇرىن- سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرىلىپ، ەكى ەل قاتىناسىن بەكەمدەي تۇسۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى قادامدار جاسالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تا ءوزىنىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىندا اتاپ وتكەن. ەكى ەلدىڭ كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى ءۇشىن ريزاشىلىعىن بىلدىرە وتىرىپ، ونى ودان ءارى نىعايتۋعا نيەتتى ەكەنىن جانە ونداي ناتيجەگە قول جەتكىزۋگە ءبىزدىڭ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وراسان زور ەڭبەك سىڭىرگەنىن اتاپ وتكەن. سونداي-اق «قازاقستان حالقى سىزدەي مىقتى ءارى باتىل كوشباسشىنىڭ باسشىلىعىندا ءومىر ءسۇرىپ جاتقانىنا باقىتتى. مەن وسى ماڭىزدى تاريحي بەلەستى اتاپ وتۋدە قازاقستان حالقىمەن بىرگە ەكەنىمدى ماقتان تۇتامىن» دەلىنەدى. دونالد ترامپ مىرزانىڭ بۇل قۇتتىقتاۋ حاتى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالعان كوشباسشى ەكەنىن، الەمدىك ساياسي ارەناداعى سالماعىن جانە قازاقستاننىڭ «ورتا دەرجاۆا» رەتىندە مويىندالعانىن كورسەتەدى، — دەدى نۇرعازى انۋاربەكوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ترامپ قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەل تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعانبىز.
سونىمەن قاتار، وسىعان دەيىن قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى ينستيتۋتسيونالدىق تالداۋ جانە رەفورمالار ورتالىعىنىڭ ساراپشى- كەڭەسشىسى كاميلا امۋرتايەۆا قازاقستان ۆاشينگتون ءۇشىن دەربەس ستراتەگيالىق ماڭىزى بار مەملەكەتكە اينالىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.