قازاقستان مەن ا ق ش G20 سامميتى الدىنداعى دايىندىقتى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيومەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى ءوتتى.
س ءى م- ءنىڭ مالىمەتىنشە تاراپتار كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك شەڭبەرىندەگى ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن، سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ G20 سامميتىنە قاتىسۋىنا وراي ا ق ش-قا الداعى ساپارىنا دايىندىق بارىسىن تالقىلادى.
سۇحبات بارىسىندا كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا (ك ق ك) قاتىستى جاعداي دا ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلاندى.
ايتا كەتەلىك ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتى ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە شاقىرعان ەدى.