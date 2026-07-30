KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستان مەن ا ق ش G20 سامميتى الدىنداعى دايىندىقتى تالقىلادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆتىڭ ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيومەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى ءوتتى.

    АҚШ Қозоғистон маҳсулотларига тарифларни оширди
    Фото: ҚР ТИВ

    س ءى م- ءنىڭ مالىمەتىنشە تاراپتار كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك شەڭبەرىندەگى ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن، سونداي-اق مەملەكەت باسشىسىنىڭ G20 سامميتىنە قاتىسۋىنا وراي ا ق ش-قا الداعى ساپارىنا دايىندىق بارىسىن تالقىلادى.

    سۇحبات بارىسىندا كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمىنا (ك ق ك) قاتىستى جاعداي دا ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلاندى.

    ايتا كەتەلىك ا ق ش پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتى ماياميدە وتەتىن G20 سامميتىنە شاقىرعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور