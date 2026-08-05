قازاقستان 26 مۇناي-گاز ۋچاسكەسىن اۋكسيونعا شىعارادى
استانا. KAZINFORM - ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى جەر قويناۋىن پايدالانۋ، ياعني مۇناي-گاز ۋچاسكەلەرىن يگەرۋ قۇقىعىن الۋ ءۇشىن ەلەكتروندىق اۋكتسيون وتكىزەدى.
اۋكسيونعا شىعارىلاتىن ۋچاسكەلەر قوستاناي، اقتوبە، قىزىلوردا، اتىراۋ، پاۆلودار، ۇلىتاۋ جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ اۋماقتارىندا. ساۋدا 2026 -جىلدىڭ 18- قاراشاسىندا e-qazyna.kz سايتىندا وتەدى. ال وتىنىمدەر اتالعان پورتالدا 5 -قازانعا دەيىن قابىلدانادى. اۋكسيونعا قاتىسۋ ءۇشىن 100 ا ە ك مولشەرىندە جارنا تولەنۋى كەرەك.
سونىمەن قاتار، قازاقستان ءبىرقاتار شارت قويىپ وتىر. مۇناي-گاز ۋچاسكەلەرىن يگەرۋشىلەر:
• كومىرسۋتەكتەردى ءوندىرۋ كەزەڭىندە جەر قويناۋىن پايدالانۋشىنىڭ وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا كومىرسۋتەكتەردى وندىرۋگە جۇمساعان شىعىندارىنىڭ %1- ى مولشەرىندە قازاقستاندىق كادرلاردى وقىتۋدى قارجىلاندىرۋدى جۇزەگە اسىرۋى ءتيىس؛
• وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا جەر قويناۋىن پايدالانۋشى كومىرسۋتەكتەردى ءوندىرۋ كەزەڭىندە شەككەن ءوندىرۋ شىعىندارىنىڭ %1- ى مولشەرىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ءوندىرۋ كەزەڭىندە عىلىمي- زەرتتەۋ، عىلىمي- تەحنيكالىق جانە (نەمەسە) تاجىريبەلىك- كونسترۋكتورلىق جۇمىستاردى قارجىلاندىرۋى كەرەك؛
• كەلىسىمشارت بويىنشا كومىرسۋتەكتەردى ءوندىرۋ كەزەڭىندە وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا جەر قويناۋىن پايدالانۋشى شەككەن وندىرۋگە ارنالعان شىعىنداردىڭ %1- ى مولشەرىندە ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا جانە ونىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا قارجى سالۋى قاجەت.
بۇدان بولەك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر، تاۋارلار جانە كادرلىق قۇرامعا قاتىستى قويىلعان ناقتى تالاپتار بار.